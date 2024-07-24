Μείγμα ηφαιστειακής τέφρας και θειικών αερίων που εκτοξεύθηκαν από το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, την Αίτνα, έφτασε χθες το απόγευμα και στην Ελλάδα.

Η Αίτνα «ξύπνησε» και πάλι το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουλίου και η δραστηριότητά του ηφαιστείου κορυφώθηκε χθες 23 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί ώρα Ελλάδας. Χθες το απόγευμα μείγμα ηφαιστειακής τέφρας και θειικών αερίων έφτασε πάνω από την Αττική και το βόρειο τμήμα της Πελοποννήσου, σε ύψος έως οκτώ χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το Ινστιτούτο σημειώνει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι παρακολουθεί το φαινόμενο, καθώς τα χαμηλά νέφη τέφρας και αερίων επηρεάζουν το σήμα του συστήματος PollyXT lidar του Αστεροσκοπείου που λειτουργεί από τον Ιούνιο του 208 στο Παρατηρητήριο ΠΑΓΓΑΙΑ. Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τη μεταφορά ηφαιστειακής τέφρας και θειικών αιωρημάτων και μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να παρέχει προγνώσεις για τα φαινόμενα αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

