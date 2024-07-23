Οι πτήσεις του εξυπηρετούν το αεροδρόμιο της Κατάνιας, στην ανατολική Σικελία, ανεστάλησαν σήμερα μετά την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου της Αίτνα, όπως ανακοίνωσε η εταιρία διαχείρισης του αεροδρομίου, δημιουργώντας νέα προβλήματα για τους ταξιδιώτες κατά την υψηλή θερινή τουριστική περίοδο.

Η Αίτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, καταγράφει έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες, εκτοξεύοντας καυτή τέφρα και λάβα.

Το αεροδρόμιο της Κατάνιας είχε ήδη κλείσει νωρίτερα αυτό τον μήνα λόγω της ηφαιστειακής τέφρας στον ουρανό. Αποτελεί κόμβο για το ανατολικό τμήμα της Σικελίας και προσελκύει περισσότερες αφίξεις από την πρωτεύουσα Παλέρμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρχές αποφάσισαν την «αναστολή όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων πτήσεων».

«Η αναστολή θα έχει ως αποτέλεσμα ακυρώσεις και/ή εκτροπή πτήσεων σε άλλα αεροδρόμια», πρόσθεσε η εταιρία διαχείρισης του αεροδρομίου.

