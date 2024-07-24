Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κάντανος, νοτιοδυτικά των Χανίων. Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα νέο μήνυμα εστάλη από το 112 προκειμένου οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Μάζα και Παππαδιανά Χανίων να απομακρυνθούν προς Τεμένια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι οι διάσπαρτες εστίες στο νότιο κομμάτι.

«Πρόκειται για μία δύσβατη περιοχή στην οποία πνέουν άνεμοι που δημιουργούν στροβιλίσματα της φωτιάς και νέες εστίες", ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 ο δήμαρχος Καντάνου - Σελίνου , Αντώνης Περρακάκης.

Ο κύριος Περρακάκης τόνισε έχουν προκληθεί ήδη κάποιες ζημιές σε αυλές σπιτιών. Πρόσθεσε ότι αυτήν την στιγμή, υπάρχουν 3 μέτωπα σε μία χιλιομετρική γραμμή 10 χλμ. Το πρόβλημα ωστόσο, όπως ανέφερε, είναι ότι τα βουνά είναι δύσβατα και δυσπρόσιτα και τη μόνη ουσιαστική βοήθεια μπορούν να προσφέρουν τα 4 ελικόπτερα που επιχειρούν στην περιοχή, παρότι ισχυρές επίγειες δυνάμεις είναι παρατεταγμένες στα μέτωπα της φωτιάς.

Ο κύριος Περρακάκης επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς αυτήν την ώρα είναι ανησυχητική.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Συμανδαράκη στην περιοχή της Καντάνου επικεντρώνονται αυτήν την ώρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Έκανε λόγο για μία αραιοκατοικημένη περιοχή, ενώ για τις περιοχές Αγριλές και Λιβάδα Χανίων όπου νωρίτερα σήμερα υπήρξε 112 για εκκένωση, ο κίνδυνος έχει αποφευχθεί.

Για την κατάσβεση της φωτιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 130 πυροσβέστες 7 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 35 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, τα χωριά Αγριλές και Λιβάδα στην ευρύτερη περιοχή Ροδοβανίου πριν τη Σούγια, εκκενώθηκαν κατόπιν μηνύματος από το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Χανιά



🆘 Εάν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγριλές & #Λιβάδα #Χανίων απομακρυνθείτε προς #Ροδοβάνι μέσω επαρχιακής οδού Ροδοβανίου-Παλιαοχώρας



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.