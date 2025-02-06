Τη θέση του για το θέμα που έχει προκύψει με την ξενοδοχειακή μονάδα στο Σαρακήνικο της Μήλου εκφράζει με ενημέρωση που εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τα στοιχεία και τα έγγραφα που κατατέθηκαν από τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων ήταν υποχρεωμένη να θεωρήσει τη διοικητική πράξη της ΠΠΔ.

Πιο αναλυτικά η θέση του υπουργείου:

Η αρμοδιότητα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) του Υπουργείου Τουρισμού συνίσταται στην θεώρηση της δήλωσης προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) όταν πρόκειται για ανέγερση νέων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ως ρητά ορίζεται από τον Νόμο.

Η θεώρηση της ΠΠΔ λαμβάνει χώρα μετά από υποβολή υπογεγραμμένης και συμπληρωμένης δήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ από τον φορέα του Έργου ή τον μελετητή του, η οποία και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για όσα αναφέρει.

Εν προκειμένω η θεώρηση της απόφασης Υπαγωγής σε ΠΠΔ από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων (ΠΥΤ) έλαβε χώρα στις 24/07/2024 μετά την υποβολή της δήλωσης και του συνόλου των δικαιολογητικών. H ΠΠΔ, η οποία κατατέθηκε ήδη συμπληρωμένη θεωρήθηκε αφού πληρούνταν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και πρωτίστως είχε υποβληθεί η με αρ. πράξη 1056681/17.5.2024 βεβαίωση όρων δόμησης και απαιτούμενων εγκρίσεων από την ΥΔΟΜ Δήμου Μήλου , η οποία ενέκρινε το σύνολο της εγκατάστασης ως σύμφωνη με τις οικείες πολεοδομικές και χωροταξικές διατάξεις, διαπίστωσε ότι αυτή δεν βρίσκεται σε ζώνη προστασίας και ειδικών όρων δόμησης και αφού έλαβε υπόψιν της (ως καταγράφεται) σχετικές εγκρίσεις από την Δασική Υπηρεσία, την Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, έχει δε λάβει χώρα έγκριση οριοθέτησης αιγιαλού και οριοθέτησης ρέματος.

Η ως άνω υπηρεσία (ΠΥΤ) αφού διαπίστωσε ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του (ΚΥΑ 59845/2012) , βάσει των άνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και καταδείκνυαν το επιτρεπτό της δόμησης ήταν υποχρεωμένη να θεωρήσει την διοικητική πράξη της ΠΠΔ.

Μετά ταύτα η όποια εμπλοκή ή παράλειψη διαπιστώνεται πρέπει να αναζητηθεί στις οικείες βεβαιώσεις που εκδόθηκαν από λοιπές υπηρεσίες και αρχές, που μνημονεύονται στην πράξη έγκρισης των όρων δόμησης από την οικεία Πολεοδομία του Δήμου Μήλου προ της θεώρησης της ΠΠΔ από την ΠΥΤ.

Τα παραπάνω στηρίζονται στις διατάξεις του οικείου νόμου και δη της ΚΥΑ με αριθμ. 59845/2012 των υπουργών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που ορίζεται ότι:

«………….. Ο φορέας του Έργου ή της δραστηριότητας ή ο μελετητής του υποβάλει στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση Υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ…».«……Η παραπάνω δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν οι ΠΠΔ και η …..Η κατά τα ανωτέρω Δήλωση Υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου κατά το Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει…………. Ειδικότερα, για νέα έργα που αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ (ήδη Υπουργείου Τουρισμού) ……….. εκτός των προαναφερόμενων στα εδάφια 1.1, 1.2 και 1.3, βεβαίωση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία περί υπαγωγής ή μη της περιοχής του γηπέδου ή οικοπέδου του έργου σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού (Ειδικό πλαίσιο Τουρισμού, Περιφερειακά Πλαίσια, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, κ.λπ.)…..”

