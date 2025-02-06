Της Έλενας Γαλάρη

Στους ισχυρισμούς της γυναίκας ηθοποιού, που έχει καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού το 2010 στο καμαρίνι του θεάτρου ‘’Μουσούρη’’ αναφέρθηκε στην κατάθεσή της ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας φίλη και συνάδελφός της.

Η Ανδρομάχη Δαυλού ανέφερε ότι η καταγγέλλουσα τής είχε εκμυστηρευτεί το περιστατικό το 2016, όταν την είχε επισκεφτεί στη γέννηση του παιδιού της.

«Όταν είπα «παιδί μου, παιδί μου όπως ο Φιλιππίδης», τη βλέπω να ταράζεται, μου λέει να «ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου», της λέω «σου την έχει πέσει;», μου λέει «κάτι παρά πάνω» και της λέω «εντάξει και σε εμένα». Της είπα «δε θέλω να μου πεις εάν δεν θέλεις» αλλά αποφασίζω τότε να της πω εγώ κατέθεσε η μάρτυρας και περιέγραψε στους δικαστές την προσωπική εμπειρία που είχε το 2000.

«Είναι σκηνοθέτης σε μία σειρά οπότε μου λέει πώς να κάνω όλα αυτά που έχω να κάνω. Γίνεται η πρώτη σκηνή και είναι ευχαριστημένος. Στη δεύτερη αποφασίζει να μου πει πώς θα το κάνω, αποφασίζει να έρθει πολύ κοντά μου για να μου εξηγήσει κάτι… ’’Είναι λίγο άβολη η θέση αυτή…’’μου λέει, και μου κάνει ένα σφιχτό κλείσιμο στο λαιμό… Μου πρότεινε να πάω το βράδυ σε δικό του χώρο για πρόβα αλλά αρνήθηκα.»

Η μάρτυρας, η οποία χαρακτήρισε την καταγγέλλουσα ως «μία γυναίκα συγκροτημένη με κοινωνική αγωγή και ευαίσθητη» αναφέρθηκε στα όσα της εκμυστηρεύτηκε η φίλη της για την απόπειρα βιασμού.

Εισαγγελέας: Σας είπε λεπτομέρειες;

Μάρτυρας: Μου είπε πως της κατέβασε το κολάν και το εσώρουχο και μου είπε πως κατέβασε και εκείνος τη φόρμα του.

Εισαγγελέας: Σας είπε με τι τον απώθησε;

Μάρτυρας: Με τα πόδια.

Μιχ.Δημητρακόπουλος: Πότε γίνατε μάρτυρας σε αυτή τη δίκη; Πότε σας είπε θα κάνει καταγγελία;

Μάρτυρας: Δε θυμάμαι πότε. Μου είπε ότι θα κάνει καταγγελία και της είπα ό,τι χρειάζεσαι είμαι μαζί σου. Είχα ακούσει για εξωσυζυγικές σχέσεις του Π. Φιλιππίδη.

Π. Φιλιππίδης: Συντελείται σε βάρος μου μία καταστροφή χαρακτήρος. Προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν χαρακτήρα βίαιο, ανώμαλο κλπ. Γιατί την πήρε να τη ρωτήσει για το εάν θα καταγγείλει; Αυτό έγινε εκείνο τον καιρό γιατί οργανωνόταν όλο αυτό. Πόσα παιδιά έχετε;

Μάρτυρας: Ένα.

Κατηγορούμενος: Το βράδυ θα το κοιτάξατε με καθαρή συνείδηση με όσα κάνατε σήμερα εδώ;

Μάρτυρας: Απολύτως.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πατέρας της καταγγέλλουσας, ο οποίος ανέφερε ότι εκείνος μεσολάβησε μέσω ενός φίλου του για να γνωρίσει η κόρη του τον ηθοποιό.

«Ενώ αρχικά ήταν χαρούμενη, μετά μου είπε ότι δεν θα γινόταν η συνεργασία. Της είπα μη στεναχωριέσαι αλλά τις επόμενες ημέρες διαπίστωσα κάποια συμπτώματα στην ψυχολογική σφαίρα … μελαγχολία, δεν έτρωγε. Θεώρησα σωστό να τη στείλω σε ένα φίλο μου ψυχίατρο. Είπε πως πρόκειται για αγχώδη καταθλιπτική συνδρομή και της έδωσε αγωγή. Πιστέψαμε ότι ήταν από την απόρριψη… ».

Πηγή: skai.gr

