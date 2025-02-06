Θεσσαλονίκη: Σύλληψη Τούρκου που καταζητείται από τις τουρκικές Αρχές για δολοφονία

Καταζητούμενος από τις τουρκικές Αρχές για δολοφονία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και παραμένει υπό κράτηση.

Πρόκειται για 41 ετών, υπήκοο Τουρκίας, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι να επιβαίνει σε μοτοσικλέτα κι όταν αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης του έκαναν σήμα να σταματήσει εκείνος το αγνόησε και τράπηκε σε φυγή. Ακινητοποιήθηκε όμως λίγη ώρα αργότερα, επιδεικνύοντας στους αστυνομικούς που τον έλεγξαν πλαστή άδεια διαμονής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Όταν προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα προέκυψε ότι καταζητείται, με ερυθρά αγγελία της Interpol Τουρκίας, για φόνο που φέρεται να διέπραξε στις αρχές του 2019 σε βάρος συμπατριώτη του. Επιπλέον, κατά την ίδια ανακοίνωση της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί εις βάρος του βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ροδόπης, με το οποίο ανακλήθηκε η υφ' όρον απόλυση του από σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας και διατάχθηκε η σύλληψή του για την έκτιση υπόλοιπου ποινής που ανέρχεται σε 1,5 έτος.

Ο 41 ετών άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να εκκινήσουν οι διαδικασίες που συνδέονται με το τουρκικό αίτημα, ενώ αποφασίστηκε η κράτησή του. Ο ίδιος - σύμφωνα με πληροφορίες - δήλωσε ότι μένει μόνιμα με την γυναίκα του στη Θεσσαλονίκη, ενώ αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην ανθρωποκτονία που του καταλογίζουν οι διωκτικές αρχές της Τουρκίας.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για απείθεια, πλαστογραφία πιστοποιητικών και παράβαση του ΚΟΚ, πράξεις για τις οποίες παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο, ενώ η δίκη του αναβλήθηκε.

Πηγή: skai.gr

