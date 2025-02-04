Η σεισμική δραστηριότητα στο νησί της Σαντορίνης εξακολουθεί να είναι έντονη. Οι ερευνητές παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο και δεν εφησυχάζουν.

Η Ευλαμπία Ρέβη και το "Οπου υπάρχει Ελλάδα" ανέβηκαν σε σκάφος με επιστήμονες από Ελλάδα και εξωτερικό, που τοποθέτησαν υποθαλάσσιους σεισμογράφους τελευταίας τεχνολογίας, που μπορούν να καταγράψουν σεισμικές δονήσεις ακόμη και πολύ μικρού μεγέθους.

Στο σκάφος επιβαίνουν, επίσης, και φοιτητές από Ελλάδα και εξωτερικό, που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει κανονιστεί εδώ και έναν χρόνο.

Πηγή: skai.gr

