Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 60χρονος γιατρός που δεν άφηνε την άρρωστη σύζυγο του να πάει στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργείο, ενώ η ζωή της βρισκόταν σε κίνδυνο.

Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν μέχρι τη δίκη:

1. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

2. Εμφάνιση κάθε μήνα το πρώτο πενθήμερο στο Α.Τ. της περιοχής του

3. Μετοίκηση σε άλλη κατοικία

4. Απαγόρευση προσέγγισης της γυναίκας του στα 100 μέτρα και απαγόρευση επικοινωνίας μαζί της με οποιοδήποτε τρόπο.

Οπως έγραψε το tempo24.news την Παρασκευή ο 60χρονος γιατρός, λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων δεν επέτρεπε στην γυναίκα του να πάει σε νοσηλευτικό ίδρυμα ώστε να μην χρειαστεί να κάνει μετάγγιση αίματος.

Έπειτα από καταγγελία η Αστυνομία πήγε στο σπίτι του ζευγαριού και μπαίνοντας μέσα οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα ξαπλωμένη να σφαδάζει από τους πόνους.

Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο που την μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο (όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση, καθώς σύμφωνα με τους γιατρούς αν δεν γινόταν το χειρουργείο κινδύνευε η ζωή της).

Ο γιατρός μόλις είδε τους αστυνομικούς αντέδρασε και αντιστάθηκε προσπαθώντας παράλληλα να εμποδίσει και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να παραλάβει την άρρωστη.

Ο 60χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για «έκθεση σε κίνδυνο» και «άσκηση βίας κατά των αστυνομικών».

Ο εισαγγελέας του έχει ασκήσει ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας δια της παραλείψεως, σε βαθμό κακουργήματος.

Πηγή: Tempo24

