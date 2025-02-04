Στον «ρυθμό» των Ρίχτερ συνεχίζουν να βρίσκονται οι Κυκλάδες, με την αγωνία των κατοίκων σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ανάφη και στα γύρω νησιά να κορυφώνεται. Ήδη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από Λιμάνια και Αεροδρόμια, περίπου 9.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει το νησί της Σαντορίνης προς πάσα κατεύθυνση.

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο στη 13.00 το μεσημέρι.

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νέα διυπουργική σύσκεψη, για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των οργανισμών και των δυνάμεων που συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο. «Το καλό σενάριο που εύχονται όλοι είναι να γίνει ένας σεισμός, -ο οποίος θα θεωρηθεί και ο κύριος σεισμός- της τάξεως των 5 με 5,5 R που δεν θα δώσει σημαντικές ζημιές, ώστε να εκτονωθεί το φαινόμενο», τόνισε ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας.

Εν τω μεταξύ, στις 15.04 σημειώθηκε σεισμός 5 Ρίχτερ 22 χλμ νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού σε εστιακό βάθος 13,2 χλμ, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα.

Οι εκατοντάδες σεισμοί έχουν φέρει αναστάτωση σε κατοίκους και τουρίστες, που εγκαταλείπουν άρον άρον με πλοία και αεροπλάνα τη Σαντορίνη. Αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό, ενώ χθες και ο δήμος Τήνου αποφάσισε να αναστείλει σήμερα Τρίτη τη λειτουργία σχολικών μονάδων και εγκαταστάσεων.

