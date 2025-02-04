Λογαριασμός
Λέκκας στον ΣΚΑΪ 100.3: Συνεχίζεται αμείωτη η σεισμική δραστηριότητα

Αύριο στις 8 το πρωί συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή - Τόνισε ότι προκαλούν αβεβαιότητα στους επιστήμονες οι σημαντικές διακυμάνσεις στην ένταση των σεισμών

Σαντορίνη

«Συνεχίζεται αμείωτη η σεισμική δραστηριότητα» δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, τονίζοντας ότι προκαλούν αβεβαιότητα στους επιστήμονες οι σημαντικές διακυμάνσεις στην ένταση των σεισμών. 

Ο ίδιος ανέφερε πως «το να γίνονται πιο αραιά σεισμικές δονήσεις, δεν συνεπάγεται πως θα έχουν και χαμηλότερη ένταση», επισημαίνοντας ότι «μπορεί να μειωθούν οι σεισμικές δονήσεις αλλά να αυξηθεί το μέγεθός τους.» 

Αύριο στις 8 το πρωί συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή. 

