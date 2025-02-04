Λέκκας στον ΣΚΑΪ 100.3: Συνεχίζεται αμείωτη η σεισμική δραστηριότητα

«Συνεχίζεται αμείωτη η σεισμική δραστηριότητα» δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, τονίζοντας ότι προκαλούν αβεβαιότητα στους επιστήμονες οι σημαντικές διακυμάνσεις στην ένταση των σεισμών.

Ο ίδιος ανέφερε πως «το να γίνονται πιο αραιά σεισμικές δονήσεις, δεν συνεπάγεται πως θα έχουν και χαμηλότερη ένταση», επισημαίνοντας ότι «μπορεί να μειωθούν οι σεισμικές δονήσεις αλλά να αυξηθεί το μέγεθός τους.»

Αύριο στις 8 το πρωί συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.