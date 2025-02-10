Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απατεώνες τηλεφωνούν σε κατοίκους της Σαντορίνης για δήθεν οικονομική βοήθεια - Προσοχή εφιστά ο Δήμος

Ο δήμος Θήρας με ανάρτησή του, εφιστά την προσοχή στους πολίτες ύστερα από τηλεφωνήματα στα οποία ζητούνταν τα προσωπικά και οικονομικά τους στοιχεία

Σαντορίνη

Απατεώνες βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τους κατοίκους της Σαντορίνης που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα από συνεχείς δονήσεις.

Ο δήμος Θήρας με ανάρτησή του, εφιστά την προσοχή στους πολίτες ύστερα από περιστατικά στα οποία ζητούνταν τα προσωπικά και οικονομικά τους στοιχεία.

Ο δήμος ξεκαθαρίζει πως κανείς δεν ζητά εκ μέρους του προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, όπως αριθμούς λογαριασμού τραπέζης, πιστωτικές κάρτες ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. «Σε περίπτωση που λάβετε τέτοιου είδους αιτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τις αρμόδιες αρχές ή με τον Δήμο Θήρας για να αναφέρετε το περιστατικό», αναφέρει ο δήμος.

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαντορίνη απάτη τηλεφώνημα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark