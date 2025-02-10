Απατεώνες βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τους κατοίκους της Σαντορίνης που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα από συνεχείς δονήσεις.

Ο δήμος Θήρας με ανάρτησή του, εφιστά την προσοχή στους πολίτες ύστερα από περιστατικά στα οποία ζητούνταν τα προσωπικά και οικονομικά τους στοιχεία.

Ο δήμος ξεκαθαρίζει πως κανείς δεν ζητά εκ μέρους του προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία, όπως αριθμούς λογαριασμού τραπέζης, πιστωτικές κάρτες ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. «Σε περίπτωση που λάβετε τέτοιου είδους αιτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τις αρμόδιες αρχές ή με τον Δήμο Θήρας για να αναφέρετε το περιστατικό», αναφέρει ο δήμος.

Δείτε την ανάρτηση:

