Πανελλαδική απεργία προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2025, μετά το αίτημα εκπροσώπων της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής των «Ειδικών Προγραμμάτων 4.000 & 1.135 εργαζομένων στον τομέα της Υγείας» της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ: «Για την αναγκαιότητα στήριξης των δίκαιων αιτημάτων τους, αποφάσισε να κηρύξει 24ωρη Πανελλαδική απεργία την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025, για τους εργαζόμενους σε φορείς Υγείας που δεν είναι μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, όπως ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ κλπ προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στην Πανυγειονομική Πανελλαδική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025, διεκδικώντας την ισονομία και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών που υφίστανται εδώ και 8 έτη σε σχέση με όλους τους άλλους συμβασιούχους εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας κλπ.

Ταυτόχρονα διεκδικούμε την πλήρη στελέχωση όλων των φορέων της δημόσιας υγείας με μόνιμο προσωπικό και τη μετατροπή των συμβάσεων των διαφόρων προγραμμάτων σε αορίστου χρόνου».

Πηγή: skai.gr

