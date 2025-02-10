Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρεις σεισμοί μέσα σε 15 λεπτά στην Αμοργό - Αισθητός ο πρώτος των 4,9 Ρίχτερ και στην Αθήνα

Τρεις σεισμοί με διαφορά λίγων λεπτών καταγράφηκαν με επίκεντρο την Αρκεσίνη Αμοργού

UPDATE: 14:03
σεισμός

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:23 με επίκεντρο 11 χλμ νότια της Αρκεσίνης Αμοργού.

Στις 13:27 σημειώθηκε δεύτερος σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ 10 χλμ νότια της Αρκεσίνης Αμοργού και στις 13:43 έγινε τρίτος σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ 12 χλμ νότια- νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης.

Το εστιακό βάθος στον πρώτο σεισμό καταγράφηκε στα 17,7 χλμ. στον δεύτερο στα 16,3 χλμ και στον τρίτο στα 11,1 χλμ.

Ο πρώτος σεισμός έγινε αισθητός και στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός σεισμός τώρα Αμοργός Σαντορίνη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark