Τρεις σεισμοί μέσα σε 15 λεπτά στην Αμοργό - Αισθητός ο πρώτος των 4,9 Ρίχτερ και στην Αθήνα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:23 με επίκεντρο 11 χλμ νότια της Αρκεσίνης Αμοργού.

Στις 13:27 σημειώθηκε δεύτερος σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ 10 χλμ νότια της Αρκεσίνης Αμοργού και στις 13:43 έγινε τρίτος σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ 12 χλμ νότια- νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης.

Το εστιακό βάθος στον πρώτο σεισμό καταγράφηκε στα 17,7 χλμ. στον δεύτερο στα 16,3 χλμ και στον τρίτο στα 11,1 χλμ.

Ο πρώτος σεισμός έγινε αισθητός και στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

