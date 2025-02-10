Το κρουαζιερόπλοιο Viking star - με 893 επιβάτες και 470 μέλη πληρώματος - θα άνοιγε σήμερα τη φετινή σεζόν της κρουαζιέρας για την Σαντορίνη. Ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών, το κρουαζιερόπλοιο άλλαξε το πρόγραμμα του και ελλιμενίστηκε το πρωί στην Σούδα της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο τελεφερίκ για την Καλντέρα εν μέσω της συνεχούς σεισμικής ακολουθίας και υπό τον φόβο κατολισθήσεων .

Οι επιβάτες θα αποβιβαστούν στη Σούδα και - ως την αναχώρηση στις 17.00 το απόγευμα - μπορούν να περιηγηθούν στα Χανιά.

Αν και είναι νωρίς να γίνουν εκτιμήσεις συνολικά για τον τουρισμό στην Σαντορίνη, άνθρωποι της κρουαζιέρας εκτιμούν πως οι 181 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων που έχουν προγραμματιστεί για τα Χανιά μέσα στο 2025 αναμένεται να αυξηθούν κατά πολύ, λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στο Αιγαίο.

