Νατοϊκός στόλος στη Θεσσαλονίκη - 11 πλοία από την περασμένη Πέμπτη στην πόλη

Έντεκα ΝΑΤΟϊκά πολεμικά πλοία με 10.000 μέλη πληρώματος, ανάμεσά τους και ένα αεροπλανοφόρο-ελικοπτεροφόρο, ναυλοχούν, από την περασμένη Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προς ανάπαυση των πληρωμάτων τους.
Τα πλοία βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της εν εξελίξει άσκησης του ΝΑΤΟ «Steadfast Dart 2025» η οποία διεξάγεται στο τόξο Ρουμανία, Βουλγαρία έως και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.
The numbers of #SteadfastDart25 ⬇️⚡💪— SHAPE - NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) February 5, 2025
👥 10000 troops
🤝 9 Allies
🚛 1500 military vehicles
⚓ 17 naval assets and
✈️ 20+ aircraft
Together we’re showcasing readiness, capability and commitment. 💥👊🛡️
#WeAreNATO | #StrongerTogether | #STDT25 pic.twitter.com/n6haq1n9Mm
Μεταξύ των πλοίων που βρέθηκαν στο λιμάνι της πόλης είναι και το ισπανικό αεροπλανοφόρο-ελικοπτεροφόρο JUAN CARLOS I L-61, ένα πλοίο κλάσης multi-purpose aircraft carrier-landing helicopter dock (LHD) που είναι σχεδιασμένο να μεταφέρει αεροσκάφη κάθετης απο-προσγείωσης AV-8B Harrier II, ελικόπτερα Chinook ή/και Sea King αλλά και NH90.
Τα υπόλοιπα πλοία που ελλιμενίστηκαν στις εγκαταστάσεις του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ήταν το ελληνικό αρματαγωγό Ρόδος L-177, το ιταλικό ETNA A5326, το ισπανικό VICTORIA F-82, το ιταλικό THAON DI REVEL P-431, το ισπανικό BLAS DE LEZO F-103, το τουρκικό KEMALREIS F-247, το ισπανικό PATINO A-14, το ισπανικό ALVARO DE BAZAN F-101, το γαλλικό COMMANDANT BIROT F-796 και η ελληνική φρεγάτα Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ F-462.
Σύμφωνα με πηγές στο αρχηγείο Supreme Headquarters Allied Powers Europe της Ατλαντικής Συμμαχίας, η άσκηση έχει σαν στόχο την εκπαίδευση της Ταχείας Αντίδρασης (ARF) του ΝΑΤΟ στην περιοχή.
Όπως αναφέρεται από την περιγραφή της άσκησης, αυτή εστιάζει στον «προγραμματισμό και την εκτέλεση μιας προ-κρίσης δραστηριότητας σε πολλαπλά πεδία με στόχο την ενίσχυση των συμμαχικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Ρουμανία και τη Βουλγαρία».
Ο απόπλους της δύναμης αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες και να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
