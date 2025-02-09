Νέα σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε απόψε στις 21:05, 15 χλμ. νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που καταγράφεται στην περιοχή, μετά τα 5,2 Ρίχτερ πριν από τέσσερις ημέρες. Λίγα λεπτά αργότερα, εκδηλώθηκαν συνολικά άλλοι 4 σεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ, σε διάστημα μόλις 15 λεπτών.

Λίγο πριν τις 11 το βράδυ σημειώθηκαν δυο δονήσεις άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τη μία από αυτές να υπολογίζεται στα 4,2 και να λαμβάνει χώρα νότια των Κυθήρων.

Νωρίτερα στις 20:53, σημειώθηκε δόνηση 4,6 Ρίχτερ με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 21χλμ ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού, σε απόσταση 230 χλμ. ΝΑ των Αθηνών.

Από το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί άλλοι 5 σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ, ενώ υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα παγιωθούν οι σεισμικές δονήσεις αυτής της τάξεως των Ρίχτερ. Ωστόσο, οι επιστήμονες παραμένουν σε επιφυλακή. Αύριο Δευτέρα θα γίνει επιχείρηση ανέλκυσης σεισμογράφων από τη θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας και συγκεκριμένα στη νήσο Καμένη, ενώ θα τοποθετηθούν και 8 νέοι, προκειμένου να έχει καλύτερη εικόνα η επιστημονική κοινότητα.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, ενώ στη μάχη των ερευνών θα ριχτούν και ωκεανογραφικά, για να δουν τι είναι αυτό που προκαλεί τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις στο νησί.

Παπαζάχος στον ΣΚΑΪ: «Έχει μειωθεί αλλά παραμένει σε ισχύ το σενάριο των 6 Ρίχτερ»

Για τα σενάρια για την εξέλιξη των σεισμών μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Χριστίνα Βίδου, ο καθηγητής Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος.

«Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχει μια μικρή ύφεση η ακολουθία, όμως πολλές φορές αυτές οι υφέσεις είναι και παροδικές. Δεν έχουμε μπει σε μια φάση που να πούμε ότι έχει πραγματικά μειωθεί σημαντικά η σεισμική δραστηριότητα. Γίνονται αρκετά 4,5άρια σε ομάδες αυτήν τη στιγμή. Χθες το βράδυ γίνονται σεισμοί αισθητοί από τους κατοίκους στις 5 και στις 7 η ώρα το πρωί, οπότε νομίζω ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε μια εκτίμηση. Η φύση άλλωστε έχει άλλες μετρικές και αυτά τα πράγματα αλλάζουν σε επίπεδο μήνων και εβδομάδων και όχι ημερών», όπως είπε ο κ. Παπαζάχος, για να προσθέσει:

«Δεν υπάρχει κύριος σεισμός 5,2 Ρίχτερ όταν υπάρχουν πολλοί σεισμοί 5,1 και 5 και 4,9 που τον συνοδεύουν. Κύριος είναι ο σεισμός που ξεχωρίζει πολύ από τους άλλους, με πολλή διαφορά στο μέγεθος και κυριαρχεί σαν φαινόμενο, δηλαδή δημιουργεί κυριαρχία με πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα σεισμών, για αυτό και ονομάζεται σμηνοσειρά».

Ως προς τα 6 Ρίχτερ, απάντησε λέγοντας ότι «έχει ελαφρά απομακρυνθεί, αλλά είναι αρκετά σημαντική πιθανότητα». «Η πιθανότητα αυτή έχει μειωθεί, αλλά δεν έχει απομακρυνθεί τελείως και παραμένει σε ισχύ ως δυσμενέστερο σενάριο».

Προβληματισμός για την τουριστική σεζόν - 8 νέοι σεισμογράφοι στην Άνυδρο

Η μόνη εκκλησία στην οποία πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός στα Φηρά. Παρών ήταν ο μοναδικός ψάλτης που έχει μείνει στο νησί, καθώς οι υπόλοιποι έχουν φύγει. Στα άδεια σοκάκια του νησιού οι λιγοστοί τουρίστες απολαμβάνουν την ομορφιά του τοπίου χωρός να φοβούνται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου, μπορεί η Σαντορίνη να είναι άδεια από κόσμο, ωστόσο καθημερινά έρχονται κάποιοι τουρίστες και κάνουν τις βόλτες τους στα ερημικά σοκάκια του νησιού. Όπως αναφέρουν, νιώθουν τους σεισμούς, όμως δεν ανησυχούν και θα απολαύσουν όσες μέρες μείνουν στο νησί.

Στην ανησυχία των κατοίκων προστίθεται και αυτή των επαγγελματιών που βλέπουν την τουριστική σεζόν να πλησιάζει. Προς το παρόν το φαινόμενο δεν έχει οδηγήσει σε ακυρώσεις κρατήσεων για το Πάσχα και το καλοκαίρι. Αυτό που φοβούνται οι παράγοντες του τουρισμού είναι αν θα προλάβουν να κάνουν τις απαιτούμενερς εργασίες συντήρησης πριν ξεκινήσει η σεζόν.

Αντίστοιχα υπάρχει κίνδυνος να πάνε στο νησί λιγότεροι εργαζόμενοι για σεζόν.

Όπως ανέφερε η Τζένη Κρουσταλλακίδου στον ΣΚΑΪ, ούτε οι κάτοικοι στην Αμοργό δεν παύουν να είναι ανήσυχοι, καθώς δεν ξέρουν πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Μπορεί να διατηρούν την καθημερινότητά τους, αλλά το βράδυ είναι όλοι προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο με τα βαλιτσάκια στα αυτοκίνητά τους.

Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων οι συνεχείς σεισμικές δονήσεις

Οι σεισμολόγοι συνεχίζουν να μελετούν τη σεισμική ακολουθία στην περιοχή των Κυκλάδων. «Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι μειώνεται η συχνότητα των σεισμών τις τελευταίες μέρες. Έχουμε σεισμούς 4,5-4,6-4,7, αλλά γίνονται πιο αραιά από πριν. Όσο περνάει ο καιρός, συνεχίζεται αυτή η τάση », όπως δήλωσε στους «Δεκατιανούς» ο σεσιμολόγος Σταύρος Τάσσος.

Σε περίπτωση ενός μεγαλύτερου σεισμού, καίριας σημασίας είναι το επίκεντρό του. Σύμφωνα με τον καθηγητή Αντισεισμικών Κατασκευών, Παναγιώτη Καρύδη:

«Ένας σεισμός από τη βορειοανατολική πλευρά της Σαντορίνης, στα 6 Ρίχτερ, κατά την άποψή μου θα δημιουργήσει πολύ μικρότερα προβλήματα από ό,τι ένας στα 4,5-5 Ρίχτερ από την περιοχή της Καλντέρας. Στην Καλντέρα θα πέσουν όλα τα χώματα λόγω αδράνειας».

Αισιόδοξος εμφανίζεται από την πλευρά του και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης. «Από προχθές έχει ξεκινήσει ένας ρυθμός καλύτερος, ένας ρυθμός πιο αργός στους σεισμούς. Αυτό διατηρήθηκε. Εμείς κοιτάμε ξέρετε τους αριθμούς. Κοιτάμε τις μετρήσεις. Αυτήν τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν ενθουσιαζόμαστε. Προχωράμε», όπως είπε.

Παράλληλα, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού πραγματοποιεί μετρήσεις σε σημεία του νησιού που είχαν σημειωθεί κατολισθήσεις και το 2011, προκειμένου να κάνει τη σύγκριση και να δουν τα αποτελέσματα που ίσως επηρεάσουν το νησί.

