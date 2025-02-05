Σαντορίνη: Συνελήφθη 59χρονος που προσπάθησε να παραβιάσει λεωφορείο – Περισσότεροι από 50 αστυνομικοί στο νησί

Ενισχύθηκε τις τελευταίες ώρες η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας. Η μόνιμη δύναμη υπερδιπλασιάστηκε και στο νησί βρίσκονται πλέον περισσότεροι από 50 αστυνομικοί. Μεταξύ άλλων έχει μεταβεί και ομάδα της ΟΠΚΕ. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού έχουν τεθεί σε ισχύ δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση όλων των αστυνομικών μονάδων και μέσων.

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση στόχος είναι η πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας, η συστηματική αστυνόμευση και οδική ασφάλεια, η αυξημένη ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά και η διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και τις περιουσίες τους.

Χθες το μεσημέρι (Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025) στο νησί συνελήφθη ένας 59χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και παράνομη διαμονή στη χώρα μας.

Φέρεται , χθες πρώτες πρωινές ώρες ο δράστης να αποπειράθηκε να παραβιάσει Δ.Χ. Λεωφορείο, ωστόσο έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή. Κατά τον εντοπισμό του, βρέθηκαν στην κατοχή του ως διαρρηκτικά εργαλεία και κατασχέθηκαν τσεκούρι, κατσαβίδι και μεταλλική ράβδος (σκύλα).

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου στη Θήρα έχει τεθεί σε εφαρμογή δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση όλων των αστυνομικών μονάδων και μέσων, με στόχο:

την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας

τη συστηματική αστυνόμευση και οδική ασφάλεια

την αυξημένη ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά

τη διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και τις περιουσίες τους

