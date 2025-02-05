Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας και πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε στον «χορό» των Ρίχτερ που δεν λέει να κοπάσει τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή γύρω από τη Σαντορίνη.

«Δεν περιμένουμε να έχουμε επιπτώσεις στα τρία νησιά της Αμοργού, της Ανάφης και της Ίου. Το μόνο μας πρόβλημα είναι η Σαντορίνη, στην οποία οι κάτοικοι νιώθουν πολύ περισσότερο τους σεισμούς. Είναι η διεύθυνση των ρηγμάτων τέτοια που τους νιώθουν πολύ περισσότερο. Το 1956 ο σεισμός έγινε στην Αμοργό, 30 χιλιόμετρα μακριά από τη Σαντορίνη, όμως η Σαντορίνη καταστράφηκε, γιατί είναι η κατευθυντικότητα από το ρήγμα τέτοια που μεταφέρθηκε η σεισμική ενέργεια και για αυτό και γκρεμίστηκαν πάρα πολλά σπίτια. Τώρα η σημερινή πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έγινε τότε», επεσήμανε ο κ. Παπανικολάου, για να υπογραμμίσει:

«Είναι μια πολύ μικρότερη ζώνη που έχει δραστηριοποιηθεί και στης οποίας το ανώτερο μέγεθος είναι της τάξεως του 6 και εξακολουθούμε να το περιμένουμε. Ήδη είμαστε στο 5 ως κατά πάσα πιθανότητα προσεισμική σειρά. Το θέμα μας είναι μόνο όταν έρθει αυτό τις επόμενες μέρες, τα σωστά κατασκευασμένα σπίτια δεν θα έχουν πρόβλημα. Δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση καταρρεύσεις. Το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί στα σπίτια που είναι στην Καλντέρα ψηλά, στις μεγάλες μορφολογικές κλίσεις ανάμεσα στις λάβες και την αλαφρόπετρα, όπου υπάρχουν αναγκαστικά διανοίξεις και ασυνέχειες, οι οποίες προκαλούν κατολισθήσεις και καταπτώσεις

