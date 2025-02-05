Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το βράδυ της Τρίτης καθώς ένας ηλικιωμένος εξαφανίστηκε το Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», στην Πάτρα, χωρίς την έγκριση των θεραπόντων ιατρών του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thebest.gr, ο άνδρας, που βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση, έφυγε από το ίδρυμα και πλέον αναζητείται από τις Αρχές.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να έφυγε από το νοσοκομείο φορώντας τη ρόμπα του, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την κατάστασή του, καθώς δεν ήταν προετοιμασμένος για να διανύσει μεγάλες αποστάσεις ή να φροντίσει για την ασφάλειά του μόνος του.

Οι δικοί του άνθρωποι έχουν ήδη ενημερώσει τις Αρχές και βρίσκονται σε αναστάτωση, καθώς η κατάσταση του άνδρα είναι αβέβαιη.

Η αστυνομία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό του και την επιστροφή του στο νοσοκομείο, ενώ η υπόθεση παρακολουθείται στενά.

Πηγή: skai.gr

