Υλικό παιδικής πορνογραφίας κατηγορείται ότι κατείχε ένας 20χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διωκτικές Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά του ίχνη και να τον συλλάβουν, κατάσχοντας αρχεία από υπολογιστή με φωτογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται μικρά παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη.

Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τις μορφές της προμήθειας, απόκτησης και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, στην οποία η παραγωγή του υλικού συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Ο 20χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.