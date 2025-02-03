Έκτακτες πτήσεις, συνολικά 6 τον αριθμό θα πραγματοποιηθούν από απόψε έως αύριο το πρωί από τη Σαντορίνη ώστε να διευκολυνθούν όσοι θέλουν να αναχωρήσουν από το νησί λόγω της σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται το τελευταίο 24ωρο.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί έκτακτο δρομολόγιο από το πλοίο «Kissamos», το οποίο θα αναχωρήσει στις 21:00 από το Ηράκλειο Κρήτης θα προσεγγίσει το λιμάνι της Θήρας στις 00:30-01:00 και αναμένεται να αφιχθεί στον Πειραιά στις 07:30 την Τρίτη.

Σε ανακοίνωσή της η Attica Group, ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως προχώρησε στον προγραμματισμό έκτακτου δρομολογίου από τη Σαντορίνη, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Σε προσθήκη έκτακτων πτήσεων, από και προς τη Σαντορίνη, για σήμερα Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου και αύριο Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, προχωρά η αεροπορική εταιρεία SKY express.

Ειδικότερα, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού η εταιρεία έχει προσθέσει τις παρακάτω έκτακτες πτήσεις:

03-02-2025 GQ352 Αθήνα-Σαντορίνη 19:25.

03-02-2025 GQ353 Σαντορίνη-Αθήνα 20:50.

04-02-2025 GQ340 Αθήνα-Σαντορίνη 08:00.

04-02-2025 GQ341 Σαντορίνη-Αθήνα 09:25.

04-02-2025 GQ346 Αθήνα-Σαντορίνη 08:30.

04-02-2025 GQ347 Σαντορίνη-Αθήνα 09:55.

