Σαντορίνη: Ο φονικός σεισμός των 7,5 Ρίχτερ και το τσουνάμι του 1956

Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούν τις τελευταίες ώρες επιστήμονες και κυβέρνηση την έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρουσιάζεται στο Αιγαίο, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Οι αρχές έχουν εκδώσει προληπτικά οδηγίες και οι πολίτες στα νησιά ζουν στιγμές τρόμου καθώς έχουν ξυπνήσει οι μνήμες από τον ισχυρό σεισμό των 7,5 Ρίχτερ το 1956 στη Σαντορίνη, στις 5 τα ξημερώματα, και το καταστροφικό τσουνάμι που ακολούθησε.

Η σεισμική δόνηση, που καταγράφεται σαν η πιο ισχυρή δόνηση στον ευρωπαϊκό χώρο τον 20ο αιώνα, έπληξε κυρίως το νησί της Σαντορίνης, αφήνοντας πίσω 53 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, ενώ προκάλεσε ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα ύψους έως και 25 μέτρων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών, τα θαλάσσια κύματα έφτασαν σε ύψος 20 μέτρων στην Αμοργό και 10 μέτρων στη Σαντορίνη και στην Αστυπάλαια.

Ο σεισμός της 9η Ιουλίου 1956 έλαβε χώρα στο ρήγμα της θαλάσσιας λεκάνης της νότιας Αμοργού.

Την καταστροφή ολοκλήρωσε ο μετασεισμός των 6.9 ρίχτερ που ακολούθησε 12 λεπτά αργότερα.

Στη Σαντορίνη οι σημαντικότερες ζημιές παρατηρήθηκαν στην Οία, στα Φηρά, στο Ημεροβίγλι και μικρότερες σε άλλους οικισμούς όπως στο Μεγαλοχώρι, τον Πύργο, την Επισκοπή Γωνιάς.

Στο νησί καταστράφηκαν σχεδόν όλα τα δημόσια κτίρια και πολλά σπίτια.

Εκτός της Σαντορίνης, σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε Αμοργό, Ανάφη, Αστυπάλαια, Ίο, Πάρο, Νάξο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο και Λειψούς.

Πηγή: skai.gr

