Νέος σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί, ανοιχτά της Αμοργού. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,9 Ρίχτερ.

Αργότερα, αναθεωρήθηκε σε 4,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 7,7 χλμ.

Λίγο αργότερα ακολούθησαν δύο νέοι σεισμοί, μεγέθους 4,5 και 4,7 Ρίχτερ ενώ μικρότεροι σεισμοί καταγράφονται συνεχώς στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

