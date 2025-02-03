Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρεις νέοι σεισμοί στην Αμοργό, μέχρι 4,7 Ρίχτερ

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 7,7 χλμ. 

Τρεις νέοι σεισμοί στην Αμοργό, μέχρι 4,7 Ρίχτερ

Νέος σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί, ανοιχτά της Αμοργού. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,9 Ρίχτερ. 

Αργότερα, αναθεωρήθηκε σε 4,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 7,7 χλμ. 

Λίγο αργότερα ακολούθησαν δύο νέοι σεισμοί, μεγέθους 4,5 και 4,7 Ρίχτερ ενώ μικρότεροι σεισμοί καταγράφονται συνεχώς στην περιοχή. 

σεισμοι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Αμοργός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark