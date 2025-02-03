Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρός βρέθηκε κρατούμενος στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Κω

O 34χρονος ημεδαπός είχε συλληφθεί πριν λίγες ημέρες για ληστεία με λεία 40.000 ευρώ και κοσμήματα που είχε διαπραχθεί στο νησί 

κρατουμενος

Νεκρός στα κρατητήρια του Αστυνομικού τμήματος Κω βρέθηκε χθες το βράδυ , 34χρονος ημεδαπός ο οποίος συνελήφθη πριν λίγες ημέρες για ληστεία με λεία 40.000 ευρώ και κοσμήματα που είχε διαπραχθεί στο νησί της Κω.

Ο 34χρονος κρατούνταν στα κρατητήρια του Α.Τ. Κω όταν χθες βράδυ διαπιστώθηκε ότι έβαλε τέλος στη ζωή του.

Όταν έγινε αντιληπτό κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διενεργηθεί έρευνα από την αστυνομία, ενώ έχει παραγγελθεί και νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κως αστυνομικό τμήμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark