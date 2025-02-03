Νεκρός στα κρατητήρια του Αστυνομικού τμήματος Κω βρέθηκε χθες το βράδυ , 34χρονος ημεδαπός ο οποίος συνελήφθη πριν λίγες ημέρες για ληστεία με λεία 40.000 ευρώ και κοσμήματα που είχε διαπραχθεί στο νησί της Κω.

Ο 34χρονος κρατούνταν στα κρατητήρια του Α.Τ. Κω όταν χθες βράδυ διαπιστώθηκε ότι έβαλε τέλος στη ζωή του.

Όταν έγινε αντιληπτό κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διενεργηθεί έρευνα από την αστυνομία, ενώ έχει παραγγελθεί και νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.