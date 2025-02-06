Εντυπωσιακό βίντεο από το προφίλ του YouTube, Homemade, επιχειρεί να αναπαραστήσει την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης που έλαβε χώρα σύμφωνα με νεότερες μελέτες μετά το 1600 π.Χ.

Η έκρηξη, που ονομάστηκε μινωική, έγινε κατά την ύστερη εποχή του χαλκού στη νήσο Στρογγύλη και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτού που σήμερα ονομάζουμε καλδέρα της Σαντορίνης και την καταστροφή του προϊστορικού πολιτισμού του νησιού. Η ύστερη εποχή του χαλκού είναι εποχή ακμής κατά την οποία η ακτινοβολία του Μινωικού Πολιτισμού θα αφήσει έντονα τα χνάρια της στους πολιτισμούς του Αιγαίου.

Οι λόγοι για την αργή παρακμή του μινωικού πολιτισμού, που αρχίζει γύρω στο 1550 π.Χ., είναι αδιευκρίνιστοι. Οι θεωρίες περιλαμβάνουν μυκηναϊκές εισβολές από την ηπειρωτική Ελλάδα και τη μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη της Σαντορίνης, αν και για την τελευταία δεν είναι ξεκάθαρο το κατά πόσον προκάλεσε άμεσα την καταστροφή.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ηφαιστειακή έκρηξη που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα

Την άνοιξη του 1613 π.Χ. το ηφαίστειο ξυπνά. Αυτή ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ηφαιστειακή έκρηξη που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα, η οποία κατέστρεψε τελείως τη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά.

Το ύψος των κυμάτων ανέρχονταν στα 30 μέτρα, τα οποία σάρωσαν τις ακτές των Κυκλάδων και της βόρειας Κρήτης. Η τέφρα που απελευθερώθηκε μέσα σε τρία είκοσι τετράωρα ήταν περίπου 60 km3, ο όγκος αυτός είναι ίσος με τον όγκο περίπου 64 σπιτιών. Η μέση ετήσια θερμοκρασία του πλανήτη μειώθηκε έως τέσσερις βαθμούς Κελσίου για δύο χρόνια εξαιτίας της ποσότητας των ηφαιστειακών αερίων που συγκεντρώθηκαν στην ατμόσφαιρα.

Αυτή η Μινωική Έκρηξη προκάλεσε σημαντικές αλλαγές βυθίζοντας το 1/4 του ηφαιστειακού νησιού και χωρίζοντάς το σε τρία μέρη: τη Θήρα, τη Θηρασιά και το Ασπρονήσι. Ένα παχύ στρώμα στάχτης κάλυψε όλο το νησί επεκτείνοντας τις ανατολικές ακτές έως και δύο χιλιόμετρα ενώνοντας το νησάκι του Μονολίθου. Προκλήθηκε ολοκληρωτική καταστροφή. Η καλντέρα άρχισε να γεμίζει ξανά μετά το 197 π.Χ. αναδύοντας από τα βάθη της τα ηφαιστειακά νησιά, την Παλαιά και Νέα Καμένη. Η Νέα Καμμένη αποτελεί το μοναδικό ενεργό ηφαίστειο της Σαντορίνης, το οποίο τα τελευταία 150 χρόνια έχει τριπλασιάσει την έκτασή του.

