Στα 3 σενάρια που εξετάζονται για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και πρόεδρος της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης Σεισμικής Διακινδύνευσης, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, το πρώτο σενάριο και το πιο πιθανό είναι να συνεχίσει η σεισμική ακολουθία με την ίδια ένταση σε ένα διάστημα της τάξεως μερικών εβδομάδων και στη συνέχεια να αποσβεσθεί σταδιακά. Σε αυτό το σενάριο ο ίδιος σημείωσε ότι παροδικά μπορεί να υπάρξουν και σεισμοί με υψηλότερα μεγέθη πχ 4.8 ή 5 βαθμών.της κλίμακας Ρίχτερ.

Σχετικά με τον χθεσινό σεισμό των 5.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, δήλωσε πως «δεν θα τον ονομάζαμε κύριο σεισμό γιατί είναι περίπου ίδιος με τους άλλους σεισμούς και δεν ξεχωρίζει αισθητά από τους άλλους. Κύριο σεισμό θα ονομάσουμε ένα σεισμό της τάξεως 5.5, 5.6, 5.7 βαθμών και σε αυτή την εκδοχή, το δεύτερο δηλαδή σενάριο, δεν θα έχουμε σημαντικές βλάβες στη Σαντορίνη. Στην Αμοργό δεν θα έχουμε καθόλου βλάβες». Ο κ. Λέκκας πρόσθεσε πως σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες βλάβες σε παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια και κάποιες κατολισθήσεις, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο ύπαρξης τσουνάμι.

«Θα υπάρξουν κάποιες μικρές επιπτώσεις τις οποίες μπορούμε να διαχειριστούμε άνετα», υπογράμμισε ο ίδιος.

Παράλληλα, δήλωσε πως υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο για σεισμό κάτω από 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Όπως εξήγησε σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξουν επιπτώσεις σε όλο το νησί. «Επιπτώσεις σε καταρρεύσεις κτιρίων, παλιών, εγκαταλελειμμένων ή κτιρίων που δεν έχουν υποστεί συντήρηση, θα υπάρξουν κατολισθήσεις», δήλωσε ενδεικτικά. Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτό το σενάριο «ακραίο» και επισήμανε πως πάνω σε αυτό στηρίζονται και έγινε η επιχειρησιακή κινητοποίηση.

Ο κ. Λέκκας, ανέφερε πως θα υπάρξουν αυξομειώσεις στη σεισμική δραστηριότητα αλλά πρέπει να έχουν τη γενική εικόνα την οποία ακόμα δεν έχουν ακόμα και γι' αυτό οι δύο αρμόδιες επιτροπές συνεδριάζουν από κοινού.

«Η κάθε περιοχή έχει τους δικούς της νόμους, τις δικές της διαδικασίες και τα δικά της χαρακτηριστικά», δήλωσε μεταξύ άλλων.

«Δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε πλήρως την εξέλιξη του φαινομένου», πρόσθεσε ο ίδιος και υπογράμμισε πως αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να «τροφοδοτήσουμε τους υπεύθυνους φορείς με την απαραίτητη πληροφόρηση έτσι ώστε να διαχειριστούμε και το τουριστικό ρεύμα.»

Ερωτηθείς για την επιστροφή στην κανονικότητα, ο κ. Λέκκας ανέφερε πως ήδη ετοιμάζονται επιχειρησιακά σχέδια για την σχετική οργάνωση που περιλαμβάνουν και το τουριστικό ρεύμα.

«Δεν υπάρχει θέμα διέγερσης ηφαιστειακής δραστηριότητας»

Αναφορικά με τα ηφαίστεια, διευκρίνισε πως η παρούσα σεισμική δραστηριότητα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ηφαιστειακή δραστηριότητα και πως δεν υπάρχει θέμα διέγερσης ηφαιστειακής δραστηριότητας γιατί δεν υπάρχει συσχέτιση.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Θήρας - Στο νησί την Παρασκευή ο Μητσοτάκης

Σημειώνεται πως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο δήμος Θήρας με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στο νησί αναμένεται να μεταβούν αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στη Σαντορίνη έφτασαν οχήματα του Στρατού, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Αστυνομίας ενισχύοντας τις δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί. Παράλληλα, δύο φορτηγά του ΔΕΔΔΗΕ με γεννήτριες καθώς και οχήματα με κεραίες κινητής τηλεφωνίας αποβιβάστηκαν επίσης από το καράβι που έδεσε στο λιμάνι του.

Παράλληλα, στην περιοχή στέλνει κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

ΕΚΠΑ: Πάνω από 7.700 σεισμοί σε Σαντορίνη-Αμοργό - Αυξάνεται ο κίνδυνος κατολισθήσεων

Σε έκτακτη ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τονίζεται πως πάνω από 7.700 σεισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι κυρίως στη Σαντορίνη υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατολισθήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΠΑ:

Από την έναρξη του σεισμικού σμήνους στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού στις 26 Ιανουαρίου έως και τις 4 Φεβρουαρίου 2025, το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ έχει ανιχνεύσει και εντοπίσει συνολικά πάνω από 7,700 σεισμούς με μεθόδους μηχανικής μάθησης, εκ των οποίων άνω των 6,100 με μεγέθη Μ≥1.0. Στις 4 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 1,300 σεισμοί με Μ≥1.0 (συγκριτικά λιγότεροι απ’ ότι στις 3 Φεβρουαρίου που καταγράφηκαν ~1,450 σεισμοί με Μ≥1.0). Το μέγιστο μέγεθος έφτασε το 4.9-5.0, ενώ εκδηλώθηκαν 21 σεισμοί με μεγέθη Μ≥4.0 και 9 σεισμοί με Μ≥4.5.

Η κατανομή των σεισμικών επικέντρων στις 4 Φεβρουαρίου ήταν παρόμοια με εκείνη της 3ης Φεβρουαρίου, με τους περισσότερους σεισμούς να εντοπίζονται πλησίον της Ανύδρου. Η εικόνα γίνεται ευκρινέστερη προς το τέλος της ημέρας, κατά το οποίο τα επίκεντρα ευθυγραμμίζονται σε διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ στα νοτιοδυτικά της Ανύδρου. Μέρος της δραστηριότητας διαχέεται βόρεια της Ανύδρου με περισσότερο διάσπαρτα επίκεντρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία καθημερινής ανάλυσης σεισμικών δεδομένων του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, στις 5 Φεβρουαρίου η σεισμικότητα συνέχισε να μεταναστεύει προς τα βορειοανατολικά με περίπου τον ίδιο ρυθμό όπως και τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Οι μεγαλύτεροι σεισμοί (M≥4.0) εντοπίζονται βόρεια της Ανύδρου, σε επικεντρικές αποστάσεις έως ~6 km. Στις 5 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 120 σεισμοί, εκ των οποίων 19 με M≥4.0, ενώ ο μεγαλύτερος σεισμός είχε μέγεθος Μ=5.1. Κατά τις πρώτες ώρες της 6ης Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί πάνω από 30 σεισμοί, εκ των οποίων 11 με μεγέθη M≥4.0 και 5 με Μ≥4.5, ενώ ο μεγαλύτερος σεισμός είχε μέγεθος 4.6, με τους περισσότερους σεισμούς να σημειώνονται νοτιοδυτικά της Ανύδρου.

Εκτός από τον σεισμικό κίνδυνο, η ευρύτερη περιοχή αλλά κυρίως η Σαντορίνη καταγράφει πιθανότητα για εκδήλωση συνοδών των σεισμών γεωκινδύνων, όπως οι κατολισθήσεις. Οι κατολισθήσεις που έχουν εκδηλωθεί κατά καιρούς στη Σαντορίνη, η οποία είναι ιδιαίτερα επιδεκτική στα φαινόμενα αυτά, ποικίλλουν στον τύπο και τον όγκο των ασταθών υλικών που κινητοποιούνται. Περιλαμβάνουν καταπτώσεις και ανατροπές βραχωδών τεμαχών, και ολισθήσεις εδαφών.

Από πρόσφατη έρευνα επί των κατολισθήσεων σε εθνικό επίπεδο από τον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ διαπιστώνεται ότι το ιστορικό των κατολισθήσεων από σεισμούς στη Σαντορίνη είναι αξιόλογο. Κατολισθήσεις έχουν καταγραφεί στα πρανή της καλδέρας ήδη από τους ιστορικούς χρόνους, και ειδικότερα από το 1507 και μετά. Οι κατολισθήσεις αυτές προέρχονται τόσο από ιστορικούς σεισμούς όσο και από πρόσφατους, με τους σημαντικότερους κατά τα έτη 1507, 1508, 1870, 1926 και 1956.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι κατολισθήσεις αυτές δεν έχουν προέλθει από σεισμούς εντός της καλδέρας της Σαντορίνης, αλλά από σεισμικά γεγονότα των οποίων τα επίκεντρα έχουν προσδιοριστεί και έξω από το ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης, π.χ. από την Κρήτη και τη Ρόδο στα νότια και νοτιοανατολικά του νησιού αντίστοιχα.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην περίπτωση της τρέχουσας σεισμικής ακολουθίας. Η καλδέρα της Σαντορίνης έχει υποστεί κατολισθητικά φαινόμενα που έχουν πυροδοτηθεί από τη σεισμική ακολουθία που λαμβάνει χώρα στον υποθαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά του νησιού. Από τις 27 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα έχουν ήδη καταγραφεί περιορισμένες κατολισθήσεις σε διάφορες τοποθεσίες, όπως η Κόκκινη Παραλία, η Παραλία Βλυχάδας, ο Όρμος Αθηνιού, περίπου 1,5 χιλιόμετρο βόρεια του λιμανιού στην περιοχή Άκρα Αλωνάκι, ο Όρμος Αθηνιού στην περιοχή του λιμανιού, το Παλιό Λιμάνι Φηρών, η περιοχή του Ημεροβιγλίου (θέση Σκάρος) και άλλες θέσεις κατά μήκος των πρανών της καλδέρας.

Οι κατολισθήσεις, που προαναφέρθηκαν, αποδίδονται στο συνδυασμό και τη συνέργεια πολλών παραγόντων και διεργασιών που σχετίζονται με τη γεωμορφολογία, τη γεωλογία, την τεκτονική και την ηφαιστειότητα στο χώρο αυτό των Κυκλάδων. Ο πρώτος από αυτούς τους παράγοντες είναι η λιθολογία των γεωλογικών σχηματισμών, που περιλαμβάνει ηφαιστειακά πετρώματα ποικίλης σύστασης, κυμαινόμενης συνεκτικότητας, και διακυμάνσεων στους βαθμούς αποσάθρωσης, εξαλλοίωσης και διάρρηξης. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με τις εναλλαγές συνεκτικών και μη συνεκτικών σχηματισμών διαμορφώνουν μια αλληλουχία γεωλογικών πετρωμάτων με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, που συμβάλλουν στην επιδεκτικότητα σε κατολισθήσεις. Επιπλέον, σε αρκετές περιοχές οι σχηματισμοί αυτοί είναι έντονα διαρρηγμένοι και παραμορφωμένοι από ρήγματα και ζώνες ρηγμάτων που κατανέμονται ακτινικά προς τον ηφαιστειακό κώνο, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα της ηφαιστειακής δομής και την ευστάθεια των πρανών της καλδέρας.

Επιπρόσθετα, η παρουσία των σχηματισμών αυτών στα απότομα πρανή της καλδέρας, των οποίων η μορφολογική κλίση φτάνει μέχρι και τις 80 μοίρες, καθιστούν την καλδέρα ιδιαίτερα επιδεκτική σε φαινόμενα κατολισθήσεων. Πολλά από τα πρανή αυτά κάτω από την επίδραση εξωγενών διεργασιών, όπως η αιολική δράση (ισχυροί άνεμοι), η κυματική δράση (θαλάσσια κύματα), η ραγδαία βροχόπτωση και η επιφανειακή απορροή, αποσταθεροποιούνται περαιτέρω με αποτέλεσμα να αστοχήσουν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ενός σεισμού ή κατά τη διάρκεια μιας σεισμικής έξαρσης, όπως η τρέχουσα μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εξελισσόμενη σεισμική δραστηριότητα ενδέχεται να οδηγήσει σε εντονότερα κατολισθητικά φαινόμενα, ειδικότερα στην περίπτωση εκδήλωσης ισχυρότερου σεισμού.

Με βάση τις πολυετείς έρευνες και αναλύσεις του Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και του Εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, τις πρόσφατες επιτόπιες έρευνες τον τελευταίο χρόνο μετά από την εκδήλωση κατολισθήσεων στα πρανή της καλδέρας (κατολίσθηση Θηρασιάς 27 Απριλίου 2024), αλλά και την τελευταία εβδομάδα, διαπιστώθηκε ότι η κατανομή των φαινομένων αυτών δεν είναι τυχαία, αλλά εντοπίζεται σε ζώνες υψηλής επιδεκτικότητας. Οι ζώνες αυτές περιλαμβάνουν τον Παλαιό Λιμένα Φηρών και τα ανάντη πρανή της διαδρομής του τελεφερίκ, όπου διέρχονται πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως, την περιοχή του οικισμού Κόρφου στη Θηρασιά και το ανάντη μονοπάτι, το λιμάνι του Αθηνιού και τα πρανή του Όρμου Αθηνιού, τις περιοχές Αρμένης και Αμμούδι στη βάση των πρανών κάτω από την Οία, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή διακινδύνευση. Τονίζεται ότι το επίπεδο του κατολισθητικού κινδύνου διατηρείται υψηλό σε μεγάλο τμήμα της καλδέρας.

Οι κατολισθήσεις αποτελούν σοβαρή απειλή για τις υποδομές, τις κρίσιμες εγκαταστάσεις, τα δίκτυα, την ανθρώπινη ζωή και την τοπική οικονομία, ιδιαίτερα στις περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας του νησιού αλλά και θέσεις κρίσιμων υποδομών.

Δεδομένων των παραπάνω ευρημάτων, κρίνεται αναγκαία η υψηλής ανάλυσης παρακολούθηση και αποτύπωση των πρανών με σύγχρονες τεχνολογίες όπως Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και επίγειους και εναέριους αισθητήρες (LIDAR) και παράλληλη εφαρμογή μη δομικών μέτρων πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης σεισμικής ακολουθίας για τη διαχείριση του κατολισθητικού κινδύνου σε συνεργασία με τους επιχειρησιακούς φορείς του συστήματος πολιτικής προστασίας.

Συντονιστής της Επιτροπής είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων είναι:

Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Αρκαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Βασιλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διακάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ευελπίδου Nίκη – Νικολέττα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καβύρης Γιώργος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καρτάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Λάγιου Παγώνα, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Λέκκας Ευθύμιος, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Συντονιστής Επιτροπής

Μαυρούλης Σπυρίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Σταύρου Πήλιος-Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας

Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Υπεύθυνος για την προβολή του έργου και των δράσεων της Επιτροπής ορίζεται το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κ. Δημήτρης Κουτσομπόλης.

