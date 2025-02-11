Η Ελλάδα πρόλαβε εμπρόθεσμα να συνδεθεί με το HMVO, το σύστημα με το οποίο ιχνηλατούνται όλα τα φάρμακα σε όλη την ΕΕ, ακόμα κι αυτά που διακινούνται μέσω διαδικτύου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης,

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, «δεν μπορεί να μετακινηθεί - διακινηθεί συνταγογραφούμενο φάρμακο χωρίς να το παρακολουθεί. Είναι πολλαπλώς πιο ισχυρό από την ταινία γνησιότητας».

Ωστόσο, τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα δεν εντάσσονται στο σύστημα αυτό και θα συνεχίσουν να έχουν την ταινία γνησιότητας.

«Αν δεν είχαμε συνδεθεί, θα είχαμε πρόβλημα εισαγωγών και θα ξεμέναμε» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, είπε με ειλικρίνεια: «Δεν πίστευα ότι θα το τελειώσουν. Το πρόβλημα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων υπήρχε αλλά δεν ήταν μεγάλο στη χώρα μας διότι είχαμε σύστημα που λειτουργούσε αρκετά καλά. Αλλά έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία της ΕΕ. Αντιμετωπίσαμε τεράστια προβλήματα. Οι φαρμακοποιοί είμαστε οι χαμένοι καθώς επιβαρυνθήκαμε 4 εκατ. ευρώ χωρίς ίχνος ανταποδοτικότητας. Θα πρέπει κάποια στιγμή οι εισαγωγικές εταιρίες να κατανοήσουν ότι ο ασθενής είναι πάνω από όλα».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τονίζοντας πως το «παλιό σύστημα συνταγογράφησης δεν υποστήριζε αυτή τη διασύνδεση. Ζητώ συγνώμη από τους γιατρούς που ταλαιπωρήθηκαν αλλά τώρα έχουν όλα ομαλοποιηθεί».

Επίσης, όπως τόνισε, στη συνέντευξη τύπου που αφορούσε τον νέο τρόπο διάθεσης των φαρμάκων με barcode και όχι τα κουπόνια γνησιότητας που είχαν έως σήμερα, μέσα στον Απρίλιο θα ξεκινήσει από τον ΕΟΠΥΥ η αποστολή στο σπίτι των ΦΥΚ (φαρμάκων υψηλού κόστους).

Ήδη έχει επιλεχθεί ένας πλειοδότης για το έργο και όπως εκτίμησε ο υπουργός Υγείας, δεν θα προκύψουν προσφυγές και καθυστερήσεις. Εξάλλου από το 2023 έχει νομοθετηθεί ότι ιδιωτικές ταχυδρομικές εταιρείες θα μπορούν να διαθέτουν τα φάρμακα υψηλού κόστους και να τα παραδίδουν κατ' οίκον στους ασθενείς.

Ο υπουργός Υγείας επανέλαβε αυτό που είχε πει και συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι θα διατίθενται φάρμακα υψηλού κόστους και από ιδιωτικά φαρμακεία. «Είμαι απολύτως σύμφωνος, παρότι γνωρίζουμε ότι θα κοστίσει λίγο περισσότερο» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

