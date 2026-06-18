«Τα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο καταρρίπτουν, για ακόμη μία φορά, το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ισχυρή οικονομία προς όφελος όλων και όχι μόνο των κολλητών της», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης στις ηλικίες 15-29 ετών εκτινάσσεται στο 14,7%, έναντι 5,8% στην ΕΕ», επισημαίνει και συμπληρώνει:

«Για το δωδεκάμηνο Μαΐου 2025 - Μαΐου 2026, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,9%, τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ, μαζί με την Κροατία».

Πηγή: skai.gr

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