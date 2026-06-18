Σταθερή στην πεντηκοστή θέση της Παγκόσμιας Κατάταξης Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδει κάθε χρόνο το παγκοσμίου φήμης Business School IMD με έδρα τη Λοζάνη της Ελβετίας, παρέμεινε φέτος η Ελλάδα, κατορθώνοντας ωστόσο να βελτιώσει την παρουσία της μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, ανεβαίνοντας ένα «σκαλοπάτι» (στην εικοστή πρώτη θέση το 2026 από την εικοστή δεύτερη το 2025). Την κατάταξη, που αξιολογεί 70 χώρες, με βάση 262 κριτήρια, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ως εθνικός εκπρόσωπος του International Institute for Management Development (IMD). Παρότι η κατάταξη της Ελλάδας σε σχέση με πέρυσι παρέμεινε σταθερή, σε σύγκριση με το 2024 υποχώρησε κατά τρεις θέσεις. Συνολικά στην πενταετία 2022 – 2026, η κατάταξής της κυμαίνεται μεταξύ της τεσσαρακοστής έβδομης και της πεντηκοστής θέσης.

Η Ελλάδα παρουσίασε βελτίωση στον δείκτη της οικονομικής αποτελεσματικότητας (όπου βρέθηκε στην πεντηκοστή πρώτη θέση από την πεντηκοστή τρίτη πέρυσι) και σταθερότητα σε εκείνον της επιχειρηματικής (πεντηκοστή τρίτη), αλλά κατέγραψε αισθητή υποχώρηση στους δείκτες της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (πτώση κατά έξι θέσεις, στην πεντηκοστή ένατη από την πεντηκοστή τρίτη) και των υποδομών (υποχώρησε κατά τέσσερις θέσεις, στην τεσσαρακοστή τέταρτη, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή της την τελευταία πενταετία).

Οι πρωτιές και τα «αγκάθια»

Ως προς την οικονομική αποδοτικότητα, στα δυνατά στοιχεία της Ελλάδας περιλαμβάνονται η εξαγωγική συγκέντρωση (δεύτερη θέση) και τα έσοδα από τον τουρισμό (όγδοη) και στα αδύναμα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό επί του ΑΕΠ (65η) και το ποσοστό ανεργίας (64η μεταξύ 70 χωρών). Στον δείκτη της κυβερνητικής αποδοτικότητας, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως προς την εκλογή κυβέρνησης με ελεύθερες εκλογές και κατατάσσεται ένατη στο δημοσιονομικό πλεόνασμα. Στον αντίποδα, το χρέος της γενικής κυβέρνησης την τοποθετεί μεταξύ των ουραγών (67η), ενώ χαμηλή είναι η επίδοση και στους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (60ή). Στον δείκτη των υποδομών, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 70 χωρών στην αναλογία μαθητών/τριών και δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά μια από τις τελευταίες (62η) στη μεταφορά γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ενώ στην επιχειρηματική αποδοτικότητα ως τα δυνατά της σημεία θεωρούνται η μακροχρόνια αύξηση του εργατικού δυναμικού (19η) και ο ωριαίος μισθός στη βιομηχανία (26η) και τα αδύναμα τα διοικητικά συμβούλια (65η) των εταιρειών (ως προς την αποτελεσματικότητας της εποπτείας που ασκούν) και τα προγράμματα μαθητείας (63η).

«Η διατήρηση της Ελλάδας στην πεντηκοστή θέση» σημείωσε η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, «υπενθυμίζει ότι, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, ισχυρή επιχειρηματική βάση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Για να μετατραπούν όμως αυτά τα πλεονεκτήματα σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα, απαιτείται μια συνεκτική εθνική στρατηγική με έμφαση στην παραγωγή, την καινοτομία, τις δεξιότητες, την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν θέλουμε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο ανθεκτική, χρειάζονται σταθερές πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της παραγωγής. Η έκθεση δείχνει πού βρισκόμαστε. Το ζητούμενο είναι να αποφασίσουμε πόσο γρήγορα θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά».

Οι εννέα πιο ανταγωνιστικές οικονομίες δεν είναι οι μεγαλύτερες

Στις πρώτες θέσεις της φετινής κατάταξης βρίσκονται η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ελβετία επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κυριαρχία χωρών με υψηλές επιδόσεις σε θεσμούς, επιχειρηματικό περιβάλλον και καινοτομία. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ταϊβάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία και ΗΠΑ. «Αξίζει να αναφερθεί ότι στις εννέα πρώτες θέσεις βρίσκονται μικρές οικονομίες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας δεν εξαρτάται από αυτό καθαυτό το μέγεθος της οικονομίας της. Σημειώνεται επίσης ότι τέσσερις από τις 10 πρώτες χώρες της κατάταξης χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΒΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το το IMD αξιολογεί και κατατάσσει ετησίως 70 χώρες με βάση την ικανότητά τους να δημιουργούν και να διατηρούν ένα περιβάλλον που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση βασίζεται σε 170 στατιστικούς δείκτες που προέρχονται από διεθνείς, εθνικές και περιφερειακές πηγές και 92 ποιοτικά κριτήρια που προκύπτουν από έρευνα γνώμης μεταξύ ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), είναι ο εθνικός εκπρόσωπος του "Institute for Management Development" (IMD) στην Ελλάδα, και δημοσιοποιεί σήμερα επίσημα για τη χώρα μας τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD), για το έτος 2026. Για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων από τον «ΣΒΕ» στο IMD, ο Σύνδεσμος συνεργάσθηκε με το «Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών» (ΙΟΒΕ).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.