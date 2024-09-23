Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις ακτές της Σάμου, όταν πλαστική λέμβος στην οποία επέβαιναν 33 άτομα βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ισιδώρου βορειοδυτικά του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην πλαστική λέμβο, επέβαιναν 33 μετανάστες, εκ των οποίων οι 5 βγήκαν στην ξηρά και τρία άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Όπως ανέφεραν οι διασωθέντες, 25 άτομα αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λέμβος βυθίστηκε περίπου 150 μέτρα από την ακτή υπό κακές καιρικές συνθήκες. Ένας ιδιώτης άκουσε φωνές και ειδοποίησε το Λιμενικό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον Συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού:

Στις έρευνες λαμβάνουν μέρος ένα πλωτό σκάφος και ένα περιπολικό πλοίο του Λ.Σ-EΛ.AKT., ένα σκάφος της ΕΟΔ Σάμου καθώς και ένα ελικόπτερο.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι ΒΔ 5-6 μποφόρ.

Στις έρευνες συμμετέχει ένα πλωτό του Λιμενικού, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του ΛΣ και ιδιωτική ομάδα διάσωσης με ένα σκάφος.

Σύμφωνα με το samos24, εντοπίστηκαν το μεσημέρι, 25 άτομα στην περιοχή Δρακαίοι Σάμου. Ωστόσο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν τα άτομα που βρέθηκαν σχετίζονται με το σημερινό ναυάγιο στον Άγιο Ισίδωρο ή αν πρόκειται για διαφορετικό περιστατικό.

