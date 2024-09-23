Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Καπανδρίτι - «Σηκώθηκαν» εναέρια μέσα

Έσπευσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 10:57
φωτια

Γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καπανδρίτι Αττικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο, δύο αεροσκάφη και εθελοντές.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark