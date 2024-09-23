Γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καπανδρίτι Αττικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο, δύο αεροσκάφη και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καπανδρίτι Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 Α/Φ, 1 Ε/Π και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 23, 2024

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.