Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Αττική από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, με στόχο την εξάρθρωση μελών συμμορίας που σχετίζεται με περίπου 110 διαρρήξεις.

11 συλλήψεις - 18 προσαγωγές

Έχουν συλληφθεί 11 άτομα και προσαχθεί πάνω από 18, ενώ έχουν γίνει τουλάχιστον 20 έρευνες σε σπίτια της συμμορίας.

Τι έχουν βρεθεί στις έρευνες

Μέχρι στιγμής στις έρευνες έχουν εντοπιστεί, όπλα, ναρκωτικά και κλοπιμαία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.