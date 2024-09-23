Λογαριασμός
Μεγάλη επιχείρηση της Ασφάλειας στην Αττική: Συλλήψεις μελών συμμορίας που «ξάφριζαν» σπίτια

Έχουν συλληφθεί 11 άτομα και προσαχθεί πάνω από 18, ενώ έχουν γίνει τουλάχιστον 20 έρευνες σε σπίτια μελών της συμμορίας

Αστυνομία

Μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Αττική από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, με στόχο την εξάρθρωση μελών συμμορίας που σχετίζεται με περίπου 110 διαρρήξεις.

11 συλλήψεις - 18 προσαγωγές

Έχουν συλληφθεί 11 άτομα και προσαχθεί πάνω από 18, ενώ έχουν γίνει τουλάχιστον 20 έρευνες σε σπίτια της συμμορίας.

Τι έχουν βρεθεί στις έρευνες

Μέχρι στιγμής στις έρευνες έχουν εντοπιστεί, όπλα, ναρκωτικά και κλοπιμαία.

