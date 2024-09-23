Σταϊκούρας στον ΣΚΑΪ: Μέχρι το τέλος του 2024 θα υπάρχει ένας φορέας για τον σιδηρόδρομο

Κανένα σχόλιο για τη διαγραφή Σαλμά από τη ΝΔ, δε θέλησε να κάνει ο Χρήστος Σταϊκούρας ερωτηθείς σχετικά σήμερα στον ΣΚΑΪ καθώς, όπως είπε, στις 12 το μεσημέρι ξεκινάει θεσμική διαδικασία που προβλέπει τις σχετικές αποφάσεις που θα ληφθούν.

«Υπάρχει κεντρική γραμμή που πρέπει να ακολουθούμε όλοι χωρίς να σημαίνει αυτό ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα προβληματισμούς που έχουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για την εισαγγελική παρέμβαση για το πλιάτσικο στις γραμμές του ΟΣΕ, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός σιδηρόδρομος.

Το ένα μεγάλο ζήτημα είναι ότι είναι πολλοί οι εμπλεκόμενοι φορείς, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train,ΓΕΟΣΕ, το οποίο σύμφωνα με τον υπουργό μέχρι το τέλος του έτους «θα τελειώσει με νόμο. Θα υπάρχει μόνο ένας φορέας ο ΕΡΓΟΣΕ και για το τμήμα των υλικών ο ΓΕΟΣΕ».

Δεύτερο πρόβλημα είναι οι ισόπεδες διαβάσεις για τις οποίες εξασφαλίστηκαν 25 εκατ. ευρώ ώστε το επόμενο διάστημα να βελτιωθούν σε όλη την Ελλάδα.

Το τρίτο πρόβλημα, αφορά τα δέντρα κατά μήκος των γραμμών και για το λόγο αυτό εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Για τις κλοπές είπε ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά ενώ ανέφερε ότι πριν από τις κλοπές που ανέδειξε ο ΣΚΑΪ με ρεπορτάζ στη δυτική Αττική, είχε σημειωθεί και στην Ξάνθη με εξοπλισμό που μόλις είχε εγκατασταθεί.

Για το μετρό

Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει 30/11 με 13 σταθμούς και μέχρι το τέλος του 2025 θα παραδοθούν ακόμη 5 σταθμοί.

Για τα προβλήματα στο μετρό Αθήνας είπε ότι το βασικό είναι η έλλειψη κλιματισμού. «20 από του 53 συρμούς παραλήφθηκαν χωρίς κλιματισμό» τόνισε και πρόσθεσε «μόνο μια εταιρεία στο εξωτερικό από όσες απευθυνθήκαμε αναλαμβάνει την τοποθέτηση κλιματισμού στους 20 συρμούς.

Για τις συχνές βλάβες με τους αναβατήρες και τις κυλιόμενες σκάλες, είπε ότι τα προηγούμενα χρόνια πολλοί δεν είχαν συντηρηθεί για περίπου 20 χρόνια.

Ακόμα σημείωσε ότι η γραμμή 4 αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Για διόδια

Μειώσεις στις τιμές των διοδίων της εθνικής οδού εκτός και από την Αττική οδό, διευκρίνισε ότι θα υπάρξουν ο κ. Σταϊκούρας.

Από την Πελασγία έως το Κλειδί Ημαθίας, από 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του 2025 θα είναι 3 ευρώ.

