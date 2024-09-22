Έβρος: Σύλληψη διακινητή που μετέφερε με πολυτελές κλεμμένο όχημα μετανάστες

Με πολυτελές αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού επιχείρησε να προωθήσει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας επτά μη νόμιμους μετανάστες, ένας ημεδαπός διακινητής, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Φερών.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, σε οικισμό του Έβρου, όταν ο εν λόγω οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα. Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και μαζί με τους διακινούμενους επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, χωρίς να τα καταφέρουν.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, για το πολυτελές όχημα είχε δηλωθεί κλοπή μία ημέρα πριν, σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής.

Το ΙΧΕ αυτοκίνητο κατασχέθηκε, όπως και κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

