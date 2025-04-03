Μετά την επιτυχία και της περσινής εκστρατείας Safe2Eat, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και οι εθνικοί εταίροι της σε όλη την Ευρώπη ανακοινώνουν την έναρξη της εκστρατείας για το 2025 με μεγαλύτερη εμβέλεια και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση για ενδυνάμωση των καταναλωτών παρέχοντας σαφείς, επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες για την ασφάλεια των τροφίμων.

Φέτος, η εκστρατεία επεκτείνεται σε 23 χώρες, από 18 που ήταν το 2024 και έτσι επιτυγχάνει ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή της να βοηθήσει περισσότερους Ευρωπαίους να κάνουν συνειδητές επιλογές τροφίμων.

Οι συμμετέχουσες χώρες για το 2025 είναι η Αλβανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Τουρκία, η Τσεχία και η Φινλανδία.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία είναι σταθερή στο πέρασμα των τελευταίων 4 ετών, μέσω του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), που έχει καταφέρει να συμβάλει σημαντικά στα εντυπωσιακά αποτελέσματα του 2024 με συνεχή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις. Ο κ. Αντώνιος Ζαμπέλας, Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δηλώνει σχετικά: «Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείψει από την πέμπτη χρονιά της εκστρατείας Safe2Eat. Τα σχόλια, τα ερωτήματα και οι ιδέες που αποκομίσαμε από την εκστρατεία του 2024 αποτελούν οδηγό για τη φετινή χρονιά, πάντα με γνώμονα τις ανησυχίες των καταναλωτών για τα τρόφιμα που καταναλώνουν και τις επιλογές που καλούνται να κάνουν. Ο ρόλος του ΕΦΕΤ δεν περιορίζεται στην ενημέρωση των Ελλήνων σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων, αλλά επεκτείνεται και στην εκπαίδευσή τους για το πώς οι επιλογές υγιεινών τροφίμων και οι ορθές διατροφικές συνήθειες, επηρεάζουν θετικά την υγεία μας και τη ζωή μας».

Μεγαλύτερη εμβέλεια, αλλαγή νοοτροπίας: Κύρια σημεία από την εκστρατεία του 2024

Η εκστρατεία Safe2Eat σημείωσε ρεκόρ απήχησης το 2024. Σύμφωνα με έρευνα της Ipsos που διεξήχθη τον Δεκέμβριο, η εκστρατεία προσέγγισε πάνω από το 45% του κοινού-στόχου σε όλη την Ευρώπη, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από το ποσοστό 19% κατά το έτος 2023. Η εκστρατεία Safe2Eat, συνδυάζοντας την προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις συνεργασίες με influencers και τις στοχευμένες πρωτοβουλίες στα μέσα ενημέρωσης, απευθύνθηκε με επιτυχία σε πάνω από 50 εκατομμύρια Ευρωπαίους, ενισχύοντας τη βαρύτητα που έχει η ασφάλεια των τροφίμων, ως κριτήριο, στις καθημερινές αποφάσεις των καταναλωτών.

Η εκστρατεία, επίσης, επηρέασε τη νοοτροπία των καταναλωτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα που αναγνώριζαν την εκστρατεία ήταν πιο πιθανό να λάβουν υπόψη τους την ασφάλεια, ως κριτήριο, κατά την αγορά τροφίμων. Επιπλέον, μειώθηκε σε σημαντικό ποσοστό η άποψη ότι οι πληροφορίες για την ασφάλεια των τροφίμων είναι υπερβολικά τεχνικές ή πολύπλοκες, με τους ερωτηθέντες να αναφέρουν ότι γνωρίζουν περισσότερα για την πρόληψη κινδύνων σχετικά με τα τρόφιμα.

Τι αλλάζει το 2025;

Με βάση τα επιτεύγματα του περασμένου έτους, το 2025 η εκστρατεία Safe2Eat στοχεύει στην αύξηση της απήχησής της, με τις ακόλουθες ενέργειες:

Επέκταση της εκστρατείας σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πέντε νέων συμμετεχόντων, αυξάνοντας έτσι την εμβέλεια της εκστρατείας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εστίαση της εκστρατείας στις βασικές ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, όπως με τον ρόλο της επιστήμης στη διασφάλιση ασφαλών τροφίμων, τη σημασία της σαφούς επισήμανσης των τροφίμων και τα οφέλη από τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Βελτίωση στην προσβασιμότητα των πληροφοριών για την ασφάλεια των τροφίμων με καινούριο υλικό, προσαρμοσμένο στα διαφορετικά δημογραφικά και πολιτισμικά πλαίσια.

Η EFSA δεσμεύεται για μακροπρόθεσμη επιτυχία

«Δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές καλούνται να παίρνουν τις αποφάσεις μέσα σε ένα πολύπλοκο επισιτιστικό πλαίσιο, είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα τεκμηριωμένων επιλογών», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της EFSA, Bernhard Url. «Η εκστρατεία Safe2Eat γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της επιστήμης για την ασφάλεια των τροφίμων και των καθημερινών αποφάσεων παρέχοντας σαφείς αλλά και πρακτικές πληροφορίες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Με την επέκταση της εκστρατείας σε ακόμη περισσότερες χώρες το 2025, κάνουμε άλλο ένα βήμα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες, επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές για την ασφάλεια των τροφίμων.»

Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός πρωτοβουλιών της Safe2Eat τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν τον επίσημο ιστότοπο της εκστρατείας, να εξερευνήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και να αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενο της εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το #Safe2EatEU.

Τι EFSA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί ως αμερόληπτη πηγή επιστημονικών συμβουλών για τους υπεύθυνους διαχείρισης επικινδυνότητας και ενημερώνει σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την τροφική αλυσίδα.

Παρέχει την επιστημονική βάση για νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις με σκοπό την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών από κινδύνους που σχετίζονται με τα τρόφιμα και συνεργάζεται με εθνικούς εταίρους για την προώθηση της συνοχής των πληροφοριών για το κοινό σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ.







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.