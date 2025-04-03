Συνελήφθη τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ένας 45χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε, να τρέχει με το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Καλλιθέας, με πάνω από 200 χλμ/ώρα και υπό την επήρεια αλκοόλ.
Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 45χρονος κινούνταν με 206 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 90 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Αστυνομικοί επιτηρούσαν το όχημα σε όλη την πορεία του, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με άλλο όχημα και το ακινητοποίησαν επί της λεωφόρου Αθηνών στην περιοχή του Περιστερίου.
Σε έλεγχο με συσκευή αλκοολομέτρησης διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,52 mg/l.
Στον οδηγό του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
