Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο Γκάζι, με μια κοπέλα να σβήνει το τσιγάρο της στο μπουφάν μιας νεαρής εργαζόμενης που ξεκουραζόταν σε μια καρέκλα έξω από το κατάστημα στο οποίο εργάζεται.

Το σκηνικό μάλιστα καταγράφηκε και από κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του ΣΚΑΪ, η κοπέλα ενώ περπατούσε είδε την εργαζόμενη που ήταν ξαπλωμένη στην καρέκλα και έτρεξε αφήνοντας την γόπα της πάνω της.

Η νεαρή δεν είχε καταλάβει τι συνέβη και στη συνέχεια όταν σηκώθηκε είδε μια γόπα να πέφτει κάτω. Όπως είπε, ευτυχώς δεν ένιωσε κάποιο κάψιμο.

Μάλιστα, ακόμα πιο εξοργιστικό είναι πως ακούγονται γέλια από την παρέα που περνούσε που προφανώς θεώρησαν αστείο να ενοχλούν με τέτοιο μάλιστα τρόπο ένα κουρασμένο εργαζόμενο κορίτσι.

Η υπάλληλος τόνισε πως δεν γνώριζε ούτε την κοπέλα ούτε την παρέα που περνούσε.

Πηγή: skai.gr

