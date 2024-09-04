Ροζ κοκαΐνη σε σπίτια της Αθήνας: Τι είναι και τι προκαλεί το νέο ναρκωτικό

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών σε 2 σπίτια σε Αθήνα και Αγία Παρασκευή οδήγησε σε κατάσχεση μεγάλης «γκάμας» ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και η αποκαλούμενη ροζ κοκαΐνη «TUSI».

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, βραδινές ώρες της 2-9-2024 σε δύο οικίες σε Αθήνα και Αγία Παρασκευή, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες μεγάλου εύρους ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα:

«ροζ» κοκαΐνη, βάρους -875- γραμμ.,

κοκαΐνη, βάρους -3- κιλών και -242- γραμμ.,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -50- κιλών και -605- γραμμ.,

κατεργασμένη κάνναβη , βάρους -2- κιλών και -686- γραμμ.,

κεταμίνη, βάρους -875- γραμμ.,

μεθαμφεταμίνη, βάρους -545- γραμμ.,

-3- ζυγαριές, τρίφτης και μηχανήματα αεροστεγούς σφραγίσματος νάιλον συσκευασιών για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών,

μετρητής χαρτονομισμάτων και

το χρηματικό ποσό των -127.215- ευρώ.

Για την υπόθεση προηγήθηκε συνδυαστική διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικών μέσων που αποκάλυψε και πιστοποίησε τη δράση τριών κατηγορουμένων (δύο ημεδαποί 30 και 33 ετών και 23χρονος αλλοδαπός) στη διακίνηση διαφορετικών ειδών ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ο ανωτέρω 30χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης συνιστά η «γκάμα» ναρκωτικών που διέθεταν στην αγορά με σκοπό την κάλυψη του εύρους ζήτησης των πελατών τους και η εμπορία της αποκαλούμενης ροζ κοκαΐνης «TUSI», η τιμή της οποίας είναι υψηλή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ αναζητούνται οι συγκατηγορούμενοι του.

Tι είναι η ροζ κοκαΐνη

Σε νέα επικίνδυνη «μόδα» στον κόσμο των ναρκωτικών και για την Ελλάδα φαίνεται πως εξελίσσεται η ροζ κοκαΐνη με την ουσία να έχει ένα χαρακτηριστικό ανοικτό φούξια χρώμα και σύμφωνα με διεθνείς αναφορές να αποτελεί επί της ουσίας μείγμα κεταμίνης, MDMA, μεθαμφεταμινών, κοκαΐνης, οπιοειδών και νέων ψυχοδραστικών ουσιών, καφεΐνης.

Επειδή το ναρκωτικό έχει τόσο διεγερτικές όσο και κατασταλτικές ιδιότητες, η εικόνα που θα παρουσιάσει ο χρήστης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα συστατικά και την ποσότητα σε κάθε μιας από τις ουσίες του εκάστοτε μείγματος.

Η σύνθεση του παραπέμπει περισσότερο στο ότι ο χρήστης θα παρουσιάσει τα συμπτώματα που θα είχε εάν έκανε έκσταση.

Αρχικά αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον χημικό Alexander Shulgin, προοριζόταν για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας και την ενίσχυση της λίμπιντο, και πωλούνταν με ονόματα όπως Performax ή Erox μέχρι την επαναταξινόμησή της ως ουσία Ελεγχόμενη από το Πρόγραμμα I στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1995.

Η ροζ κοκαΐνη είναι δημοφιλής μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων στα κλαμπ του εξωτερικού.

Η χρήση του μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από παρενέργειες, όπως παραισθήσεις, ευφορία, ναυτία, γρήγορο καρδιακό παλμό και σε σοβαρές περιπτώσεις, επιληπτικές κρίσεις και καταστολή του αναπνευστικού.

Παρά το όνομά του, δεν είναι στην πραγματικότητα είδος κοκαΐνης.

Είναι ένα συνθετικό φάρμακο, ταξινομημένο ως φαινυλαιθυλαμίνη 2C-B, το οποίο περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ροζ χρωστικών τροφίμων, αρώματος φράουλας.

(Αντλήθηκαν πληροφορίες από: www.thewilloughatnaples.com και www.phsd.ca

