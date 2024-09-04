Ροζ κοκαΐνη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών σε 2 σπίτια σε Αθήνα και Αγία Παρασκευή τη Δευτέρα το βράδυ οδήγησε σε εξάρθρωση του κυκλώματος και κατάσχεση μεγάλης «γκάμας» ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και η ροζ κοκαΐνη "TUSI".

Χαρακτηριστικό της δράσης του κυκλώματος συνιστά η «γκάμα» ναρκωτικών που διέθεταν στην αγορά με σκοπό την κάλυψη του εύρους ζήτησης των πελατών τους και η εμπορία της αποκαλούμενης ροζ κοκαΐνης «TUSI», η τιμή της οποίας είναι υψηλή.

Η ροζ κοκαΐνη θεωρείται το ναρκωτικό των πλουσίων αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μόνο γραμμάριο κοστίζει 90,100 ή 120 δολάρια (100-120 ευρώ), ενώ η ίδια ποσότητα συνηθισμένης κοκαΐνης κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Εχει ροζ χρώμα, μερικές φορές μυρίζει σαν φράουλα και στην Ευρώπη κυκλοφορεί με διάφορα ονόματα όπως tucibi, tusi ή ροζ σκόνη.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες μεγάλου εύρους ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα:

• «ροζ» κοκαΐνη, βάρους -875- γραμμ.,

• κοκαΐνη, βάρους -3- κιλών και -242- γραμμ.,

• ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -50- κιλών και -605- γραμμ.,

• κατεργασμένη κάνναβη , βάρους -2- κιλών και -686- γραμμ.,

• κεταμίνη, βάρους -875- γραμμ.,

• μεθαμφεταμίνη, βάρους -545- γραμμ.,

• -3- ζυγαριές, τρίφτης και μηχανήματα αεροστεγούς σφραγίσματος νάιλον συσκευασιών για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών,

• μετρητής χαρτονομισμάτων και

• το χρηματικό ποσό των -127.215- ευρώ.

Συνελήφθη ένας 30χρονος, αναζητούνται ακόμη δύο άτομα

Για την υπόθεση προηγήθηκε συνδυαστική διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικών μέσων που αποκάλυψε και πιστοποίησε τη δράση τριών κατηγορουμένων (δύο ημεδαποί 30 και 33 ετών και 23χρονος αλλοδαπός) στη διακίνηση διαφορετικών ειδών ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ο ανωτέρω 30χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ αναζητούνται οι συγκατηγορούμενοι του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.