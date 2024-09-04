Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το Λούνα πάρκ που λειτουργούσε τα προηγούμενα δύο χρόνια (2022-2023 στο δήμο Σιντικής και συγκεκριμένα στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, κατά τη διάρκεια του πανηγυριού της Τιμίας Ζώνης, κατέθεσε ο δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος.

Ο κ. Τάτσιος πέρασε σήμερα το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών και λίγη ώρα μετά μιλώντας στο GRTimes κατήγγειλε πως τα προηγούμενα χρόνια με μια υπογραφή αντιδημάρχου προηγούμενης διοίκησης, λούνα παρκ που δεν είχε τη θετική γνωμοδότηση των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου. «Επειδή δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια, χωρίς να το αναφέρω στη Δικαιοσύνη, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες να αποδοθούν, ώστε κανείς εκλεγμένος άρχοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης να υπογράφει ελαφρά την καρδία», σημείωσε στο GRTimes.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στα έγγραφα που κατέθεσε ο δήμαρχος, φέρεται να υπάρχει βεβαίωση για τη λειτουργία του λούνα παρκ από ιδιώτη μηχανολόγο μηχανικό, που φέρεται να σχετίζεται με το λούνα πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης.

Κάνοντας λόγο για κακή πρακτική ο δήμαρχος Σιντικής σημείωσε πως πάνω από όλα οφείλει να είναι η ασφάλεια των παιδιών. Για τον ίδιο λόγο εξάλλου από σήμερα και για δύο μήνες και έπειτα από απόφασή του μπαίνει λουκέτο και στις 21 παιδικές χαρές του δήμου Σιντικής, ώστε να ελεγχθούν λεπτομερώς. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, κάθε παιδική χαρά που θα ελέγχεται και θα είναι ασφαλής θα παραδίδεται προς χρήση. Όλες θα δοθούν το αργότερο μετά από δύο μήνες.

