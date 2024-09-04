Μηνύματα προς τους μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και λυκείων, αλλά και προς τους εκπαιδευτικούς, απευθύνει σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους.

Ειδικότερα, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, μεταξύ άλλων, προτρέπει πατρικά τους μαθητές των δημοτικών σχολείων «Συμπεριφερθείτε στους συμμαθητές σας όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται και εκείνοι. Αν κάποιο παιδί σας στεναχωρήσει, αντί να μαλώσετε μαζί του, καλύτερα να του πείτε πώς νιώσατε με τη συμπεριφορά του».

Παράλληλα, προς τους μαθητές των γυμνασίων και λυκείων, επισημαίνει, μεταξύ άλλων: «Μαζί με την δίψα για γνώση και επιστημονική κατάρτιση, την φετεινή χρονιά ας κάνουμε και πάλι τα Σχολεία μας εργαστήρια ειρήνης, πνεύμονες ελευθερίας, κοιτίδες συναδέλφωσης και ομαδικότητας. Όπως διάβασα αυτές τις ημέρες, "δεν πειράζει αν δεν νικήσεις. Πειράζει αν δεν αγωνισθείς"».

Τέλος, στο μήνυμά του προς τους εκπαιδευτικούς, μεταξύ άλλων, τονίζει: «Οι ολοένα αυξανόμενες ειδικές και μαθησιακές δυσκολίες, η μαθητική αδιαφορία και η βαθμοθηρία, οι χαμηλές προσδοκίες και η σχολική διαρροή, ο ενδοσχολικός εκφοβισμός και ο ρατσισμός που αποτελούν δυστυχώς τις σύγχρονες πληγές της Παιδείας μας, αντανακλούν την πραγματικότητα της ελληνικής οικογένειας που αβοήθητη και πολλές φορές στα όρια της φτώχειας παραμελεί και αδυνατεί να βοηθήσει τα παιδιά της αφήνοντάς τα στο έλεος κυριολεκτικά των κινητών τηλεφώνων και της αλλοτρίωσης των ανθρωπίνων σχέσεων.

Με αυτά όμως ακριβώς τα παιδιά, τους νέους και νέες, θα έχετε εσείς την μοναδική ευκαιρία να επικοινωνείτε καθημερινά προκειμένου να τους διδάξετε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες, ώστε με τα κατάλληλα κίνητρα να αγαπήσουν την ζωή και τον εαυτό τους και στη συνέχεια να ξαναβρούν το χαμένο τους ενδιαφέρον για ερευνητική και όχι στείρα παθητική μάθηση».

Αναλυτικά, τα μηνύματα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου:

Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2024-2025

Παιδιά μου ἀγαπημένα,

Σήμερα μέ τίς συναντήσεις σας, τίς φωνές, τά γέλια καί τά παιχνίδια δώσατε καί πάλι ζωντάνια στούς σχολικούς χώρους. Μέ τόν Ἁγιασμό, πού μόλις τελέσαμε, ζητήσατε καί λάβατε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά τή νέα σχολική χρονιά.

Ὅλοι σας ἤρθατε στό σχολεῖο μεγαλύτεροι κατά ἕναν χρόνο καί μεταβαίνετε σέ μία νέα τάξη, μέ τούς ἴδιους ἤ καί μέ νέους συμμαθητές καί δασκάλους.

Στήν τάξη θά ἀποκτήσετε καινούργιες ἐμπειρίες, γνώσεις καί δεξιότητες, ἀλλά θά ἀντιμετωπίσετε καί νέες δυσκολίες.

Ὅλα αὐτά σᾶς προετοιμάζουν νά τά καταφέρετε καλύτερα στή ζωή.

Μή φοβηθεῖτε τίς δυσκολίες. Πιστέψτε στόν ἑαυτό σας. Πεῖτε του ὅτι μπορεῖ νά τά καταφέρει, ἀρκεῖ νά προσπαθεῖ.

Ὅταν κάνετε λάθη, σκεφτεῖτε τί μάθατε ἀπό τό κάθε λάθος σας, ὥστε νά μήν τό ἐπαναλάβετε. Μή φοβάστε τά λάθη. Εἶναι καί αὐτά μέρος τῆς ζωῆς μας. Νά θυμάστε ὅτι λάθη δέν κάνει μόνον ὁ Χριστός, ὁ Κύριος καί Θεός μας.

Πλησιᾶστε μέ ἀγάπη τούς συμμαθητές σας. Συνεργαστεῖτε μεταξύ σας μέ κατανόηση καί ἀλληλοσεβασμό.

Θυμηθεῖτε ὅτι κάθε ἄνθρωπος εἶναι διαφορετικός, ἀλλά ὅλοι εἴμαστε ἴσοι μεταξύ μας ὡς παιδιά τοῦ ἴδιου Θεοῦ Πατέρα.

Συμπεριφερθεῖτε στούς συμμαθητές σας ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται καί ἐκείνοι.

Ἄν κάποιο παιδί σᾶς στεναχωρήσει, ἀντί νά μαλώσετε μαζί του, καλύτερα νά τοῦ πεῖτε πῶς νιώσατε μέ τή συμπεριφορά του.

Ἀγαπῆστε τήν ἀλήθεια καί τή δικαιοσύνη. Συμπεριφερθεῖτε μέ σεβασμό στόν ἑαυτό σας, στούς ἄλλους ἀνθρώπους καί στό φυσικό περιβάλλον, πού δημιούργησε ἀπό ἀγάπη ὁ Πλάστης καί Δημιουργός Θεός.

Ἀφιερῶστε λιγότερο χρόνο στίς ὀθόνες καί περισσότερο στά βιβλία. Διαλέξτε παιδικές σειρές καί παιχνίδια πού προβάλλουν πληροφορίες, ἐπιστημονικές κατακτήσεις, σημαντικές ἀξίες καί ὀμορφιές τῆς ζωῆς καί τοῦ κόσμου.

Ξεκινῆστε τήν ἡμέρα σας ζητώντας ἀπό τόν Θεό τή βοήθειά Του καί τελειῶστε τήν ἡμέρα σας μέ λίγα λόγια προσευχῆς πού σᾶς κάνουν νά νιώθετε τόν Θεό κοντά σας.

Εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς καλή σχολική χρονιά σέ ἐσᾶς, στούς ἐκπαιδευτικούς καί στούς γονεῖς, πού σᾶς στηρίζουν σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς σας.

Μέ πατρικές εὐχές καί πολλή ἀγάπη

Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2024-2025

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα πρώτη ἡμέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς καί ἀκούω τήν ἀπορία μερικῶν μαθητῶν: «ἀξίζει τόν κόπο νά εἶμαι ἐδῶ; Τί ἔχω νά κερδίσω; Ὀνειρεύομαι ἕνα Σχολεῖο πού παρέχει ἀληθινή παιδεία στόν ἄνθρωπο, ἀλλά μήπως αὐτό εἶναι ἀνέφικτο;».

Θέλω νά μοιραστῶ μαζί σας ἕναν ἀριθμό: 258.000.000 παιδιά καί νέοι σέ ὅλο τόν κόσμο δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά βρεθοῦν στό Σχολεῖο καί σέ ἀσφαλεῖς συνθῆκες μάθησης. Ὁ πόλεμος, ἡ βία, οἱ διακρίσεις, ἡ ἔλλειψη οἰκονομικῶν πόρων εἶναι μερικές ἀπό τίς αἰτίες γιά τίς ὁποῖες δέν μπορεῖ νά ὑποστηριχθεῖ μέ συνέπεια ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία σέ πολλές γεωγραφικές περιοχές! Ποιό θά εἶναι τό μέλλον αὐτῶν τῶν παιδιῶν; Τό μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι, ὅλα αὐτά τά παιδιά θά προτιμοῦσαν φυσικά νά βρίσκονται στήν θέση σας αὐτή τήν στιγμή. Νά ἀπολαμβάνουν τήν εἰρήνη, νά νιώθουν ἀσφαλεῖς καί νά χαίρονται μιά σχολική τάξη.

Σέ μιά ἐποχή πού ὀφείλουμε νά ἐπανεξετάσουμε ὅσα θεωροῦμε αὐτονόητα, ἐκεῖνο πού μποροῦμε νά κάνουμε εἶναι νά μεταμορφώσουμε τό δικό μας Σχολεῖο σέ ἑστία εἰρήνης καί συμφιλίωσης, ἀλληλεγγύης καί συνοδοιπορίας. Σέ ἕνα Σχολεῖο ὅπου ἡ βία δέν ἔχει καμμία ἀπολύτως θέση.

Δέν ξέρω ἐάν μποροῦμε νά σταματήσουμε τούς πολέμους σέ ὅλο τόν πλανήτη, μποροῦμε ὅμως σίγουρα νά καταφέρουμε νά μήν εἰσβάλει ὁ πόλεμος στή δική μας σχολική αὐλή.

Τό Σχολεῖο εἶναι ἕνας τόπος συνάντησής μας μέ διαφορετικούς ἀνθρώπους. Ἀπό τό πόσο εἴμαστε ἕτοιμοι νά δεχθοῦμε ὅλους καί καθέναν ξεχωριστά, συμφωνώντας ἤ διαφωνώντας μαζί τους, ἀλλά πάντως ἀποδεχόμενοι τήν παρουσία τους, ξεκινᾶ ἡ εἰρήνη ἤ ὁ πόλεμος, ἡ ἀγάπη ἤ ἡ βία.

Μαζί μέ τήν δίψα γιά γνώση καί ἐπιστημονική κατάρτιση, τήν φετεινή χρονιά ἄς κάνουμε καί πάλι τά Σχολεῖα μας ἐργαστήρια εἰρήνης, πνεύμονες ἐλευθερίας, κοιτίδες συναδέλφωσης καί ὁμαδικότητας.

Ὅπως διάβασα αὐτές τίς ἡμέρες, «δέν πειράζει ἄν δέν νικήσεις. Πειράζει ἄν δέν ἀγωνισθεῖς».

Ἄς προσπαθήσουμε ὅλοι, μαθητές καί ἐκπαιδευτικοί, νά γίνεται πράξη ἡ ἀποδοχή τοῦ ἄλλου. Ἡ κάθε ἡμέρα νά διαθέτει τήν ὀμορφιά τῆς εἰρήνης καί τῆς καλοσύνης. Ἡ κάθε ἡμέρα νά διαθέτει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Σᾶς τό εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου.

Καλή καί δημιουργική ἡ νέα σχολική χρονιά!

Μέ ἄπειρες εὐχές καί πολλή ἀγάπη

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων μας

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2024-2025

Ἀγαπητοί μου ἐκπαιδευτικοί,

μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς θὰ ἤθελα νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σας, γιὰ νὰ σᾶς ἐκφράσω τόσο τὴν ἀγάπη μου ὅσο καὶ τὸν θαυμασμό μου γιὰ τὸ δύσκολο ἀλλὰ καὶ συνάμα ὄμορφο λειτούργημά σας, αὐτὸ τῆς ἐκπαίδευσης τῆς νέας γενιᾶς μαθητῶν καὶ μαθητριῶν τῆς πατρίδας μας.

Γνωρίζω πὼς τὸ ἔργο σας γίνεται ὁλοένα καὶ πιὸ δύσκολο, σὲ συνθῆκες πολλὲς φορὲς ἀνυπόφορες καὶ οἰκονομικὰ ἀσύμφορες. Πράγματι, κανένας δὲν ἔγινε ἐκπαιδευτικὸς γιὰ νὰ πλουτίσει.

Ὅλοι σας διακατέχεσθε ἀπὸ ἕναν ἡρωικὸ θὰ ἔλεγα πόθο: Νὰ βοηθήσετε τὴ νέα γενιὰ νὰ μορφωθεῖ, ἀλλὰ καὶ νὰ ὡριμάσει συναισθηματικὰ καὶ κοινωνικά, νὰ ἀποκτήσει ὑγιεῖς δεσμοὺς μὲ τὴν σχολικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν εὐρύτερη κοινότητα μέσα στὴν ὁποία ζεῖ.

Οἱ ὁλοένα αὐξανόμενες εἰδικὲς καὶ μαθησιακὲς δυσκολίες, ἡ μαθητικὴ ἀδιαφορία καὶ ἡ βαθμοθηρία, οἱ χαμηλὲς προσδοκίες καὶ ἡ σχολικὴ διαρροή, ὁ ἐνδοσχολικὸς ἐκφοβισμὸς καὶ ὁ ρατσισμὸς ποὺ ἀποτελοῦν δυστυχῶς τὶς σύγχρονες πληγὲς τῆς Παιδείας μας, ἀντανακλοῦν τὴν πραγματικότητα τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας ποὺ ἀβοήθητη καὶ πολλὲς φορὲς στὰ ὅρια τῆς φτώχειας παραμελεῖ καὶ ἀδυνατεῖ νὰ βοηθήσει τὰ παιδιά της ἀφήνοντάς τα στὸ ἔλεος κυριολεκτικὰ τῶν κινητῶν τηλεφώνων καὶ τῆς ἀλλοτρίωσης τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων.

Μὲ αὐτὰ ὅμως ἀκριβῶς τὰ παιδιά, τοὺς νέους καὶ νέες θὰ ἔχετε ἐσεῖς τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνεῖτε καθημερινὰ προκειμένου νὰ τοὺς διδάξετε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις καὶ ἀξίες, ὥστε μὲ τὰ κατάλληλα κίνητρα νὰ ἀγαπήσουν τὴν ζωὴ καὶ τὸν ἑαυτό τους καὶ στὴ συνέχεια νὰ ξαναβροῦν τὸ χαμένο τους ἐνδιαφέρον γιὰ ἐρευνητικὴ καὶ ὄχι στεῖρα παθητικὴ μάθηση.

Σὰν στοργικὸς πνευματικός σας πατέρας, σᾶς ὑπόσχομαι μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν μας πὼς, ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν πλούσια καὶ ζωντανή της παράδοση θὰ βρίσκεται πάντα δίπλα σας μὲ τὰ καινοτόμα ἐκπαιδευτικά της προγράμματα, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὶς πόρτες καὶ τὶς καρδιὲς ὅλων μας πάντα ἀνοιχτὲς γιὰ ὁποιαδήποτε βοήθεια ἢ συνεργασία χρειαστεῖτε.

Εὔχομαι καὶ προσεύχομαι συνεχῶς νὰ σᾶς δίνει ὁ Θεὸς δύναμη καὶ ὑγεία νὰ φέρετε το πολύτιμο ἔργο σᾶς εἰς πέρας διατηρῶντας τὸ κέφι σας καὶ τὴν χαρά σας ὥστε νὰ δώσετε, πέρα ἀπὸ τὶς διδακτικὲς μεθόδους καὶ τὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα, τὸν δικό σας πολύτιμο προσωπικό σας τόνο καὶ ἐμπειρία στὴ σύγχρονη ἐκπαιδευτικὴ πραγματικότητα.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!

Μέ εἰλικρινῆ ἐκτίμηση καί εὐχαριστίες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

