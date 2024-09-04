«Με ειδοποίησε ο Διοικητής ότι η φωτιά έχει ξεφύγει και κατεβαίνει προς Μαραθώνος και Μάτι. Μου είπε ο οδηγός του, να πάω να πάρω την γυναίκα και το μωρό και να ειδοποιώ όποιον βρίσκω, ότι "τα πράγματα δεν είναι καλά" για να φύγει. Τηλεφώνησα αμέσως στην Μαργαρίτα και της είπα "πάρε το παιδί και φύγε"»

Ο πυροσβέστης στον Σταθμό της Νέας Μάκρης Ανδρέας Δημητρίου, που έχασε την σύζυγο και τον μόλις έξι μηνών γιό του το μοιραίο απόγευμα που η φωτιά έκαψε το Μάτι, κατέθεσε στην δίκη για την τραγωδία.

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής , κάτοικος Ματιού,περιέγραψε όσα έγιναν εκείνη την μέρα αναφέροντας χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε από την Εισαγγελέα ως προς το " τι πήγε στραβά" και η φωτιά εξελίχθηκε σε όλεθρο: "Δεν πιστεύω ότι πήγε κάτι καλά. Δεν λειτούργησε τίποτε". Όπως είπε, βρέθηκε στο Μάτι, ενώ η φωτιά κατέβαινε και τόνισε πως "δεν είδα ούτε εναέριο, ούτε όχημα της Πυροσβεστικής, αν και " το φαινόμενο ήταν δυναμικό".

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως εκείνη την μέρα,ενώ είχε σχολάσει το πρωί ,κλήθηκε από την υπηρεσία του στις πέντε το απόγευμα να παρουσιαστεί στο σταθμό της Νέας Μάκρης . Όπως είπε, τέθηκαν σε γενική επιφυλακή λόγω της φωτιάς στην Κινέτα. Στον σταθμό της Νέας Μάκρης έμαθε, γύρω στις έξι και μίση, πως υπάρχει και η φωτιά στο Νταού Πεντέλης. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η Πυροσβεστική της Νέας Μάκρης δεν είχε οχήματα όταν πήγε ο ίδιος, καθώς είχαν διατεθεί δύο, μεταξύ των οποίων και ένα φορτηγό χωρητικότητας δέκα τόνων,για την Κινέτα και τα άλλα οχήματα ήδη είχαν σπεύσει στην τοπική πυρκαγιά και είχαν εγκλωβιστεί στο Λύρειο Ίδρυμα στο Νέο Βουτζά.

Όπως είπε, ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά αρχικά από τον οδηγό του Διοικητή και εν συνεχεία από τον ίδιο τον ανώτερο του, ότι "ξέφυγε η φωτιά" και ότι κινδύνευε το Μάτι. Έτσι του είπαν να φροντίσει για την οικογένεια του και να ενημερώσει όσους πολίτες μπορούσε.

"Ξεκίνησα με έναν συνάδελφο με το αυτοκίνητο μου να πάμε στο Μάτι με σκοπό να προσεγγίσω το σπίτι μου. Στην Μαραθώνιος υπήρχε μπλόκο της Αστυνομίας και μας άφησαν να περάσουμε όταν είπαμε την ιδιότητα μας. Στο Μάτι υπήρχαν αυτοκίνητα ακινητοποιημένα, τρεις σειρές, κλειδωμένα.. άδεια. Είπαμε στις κατασκηνώσεις της Αστυνομίας και του Στρατού να φύγουν και λέγαμε σε όποιον βλέπαμε να βγει από το Μάτι".

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής περιέγραψε τις προσπάθειες του να προσεγγίσει το σπίτι του, μέχρι τις εννιά το βράδυ οπότε ένα άγνωστο νούμερο τον κάλεσε και ένας άνδρας του είπε πως η σύζυγος και το μωρό τους,ήταν στην Αργυρά Ακτή. Όπως ανέφερε,εκ των υστέρων κατάλαβε πως επειδή είχε κοπεί το ρεύμα,η σύζυγός του, δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του γκαράζ και ξεκίνησε πεζή με το μωρό στην αγκαλιά για την παράλια.

" Πήγα ξανά στο Μάτι και ξεκίνησα πεζός για την παραλία. Ήταν περίεργο το σκηνικό. Έβλεπα κολώνες πεσμένες, λυωμένα καλώδια και αυτοκίνητα καμμένα. Η παραλία φλεγόταν. Ο κόσμος ήταν μέσα στην θάλασσα. Προσπάθησα να πάρω το Λιμεναρχείο, όμως δεν τα κατάφερα. Με πήρε ο πεθερός μου που είχε βρει την Μαργαρίτα και το μωρό. " Τους βρήκα. Να είσαι προετοιμασμένος για όλα" μου είπε. Όταν έφθασα είδα την Μαργαρίτα καθισμένη με τα μάτια κλειστά και τα χέρια σε έκταση .. Ένας κύριος, Πολωνός, είχε το μωρό δίνοντας πρώτες βοήθειες. Έδωσα το μωρό σε εθελοντικό όχημα να το πάνε σε νοσοκομείο. Την Μαργαρίτα την πήρε ασθενοφόρο. Πήγα αμέσως στο Παίδων όπου κατάλαβα πως ήταν άσχημα τα πράγματα. Με έβαλαν σε χώρο αναμονής . Με ενημέρωσαν πως ο μικρός δεν τα κατάφερε. Με άφησαν να τον δω. Έφυγα κατευθείαν για Ευαγγελισμό που έμαθα πως πήγαν την Μαργαρίτα. Την είχαν διασωληνωσει.. Η Μαργαρίτα νοσηλεύτηκε 11 μέρες. Ούτε αυτή τα κατάφερε..".

Απαντώντας σε ερωτήσεις τόσο της Εισαγγελέα όσο και μελών του δικαστηρίου ο μάρτυρας είπε πως "Μέχρι το 2018 δεν ήταν ξεκάθαρο σε εμένα, ως πυραγός, πως γίνεται η διαδικασία εκκένωσης. Μετά, έμαθα ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για το πως διαχέεται η πληροφορία και για το πως γίνεται: δηλαδή πρώτα η εισήγηση από τον επικεφαλής του πεδίου και στη συνέχεια ενημερώνουν τα όργανα μέσω 112 ή ενεργούν. Εκείνη την ημέρα, το φαινόμενο ήταν πολύ δυναμικό και έντονο. Η οποιαδήποτε ενέργεια θα έπρεπε να γίνει άμεσα με σωστό σχεδιασμό, να γίνει από την αρχή , έγκαιρα στην έναρξη της πυρκαγιάς και με ακρίβεια. Σε αυτόν τον χρόνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Μαραθώνος ως δίοδος διαφυγής. Όταν η φωτιά είχε πιάσει τη Μαραθώνος, δεν υπήρχε πια αυτή η επιλογή.." . Συμπλήρωσε μάλιστα ότι γύρω στις έξι παρά, ο άνεμος άλλαξε από Βοριάς σε Δυτικό , γεγονός που έδωσε τεράστια δυναμική στο φαινόμενο.

Κατά την άποψη που εξέφρασε ο αξιωματικός "Όταν η φωτιά πέρασε από το Λύρειο Ίδρυμα , γύρω στις 5:00, ήταν κομβικής σημασίας να ενημερώσουν τους πολίτες". Λίγο μετά μάλιστα ανέφερε ότι η ενημέρωση δεν θα έπρεπε να γίνει μόνο στο Μάτι, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως ο 'Αγιος Ανδρέας κλπ που κινδύνευαν εξίσου .

Ο κ.Δημητρίου επεσήμανε επίσης πως μέχρι την φωτιά στο Μάτι ο ίδιος δεν είχε εικόνα απομάκρυνσης πολιτών. Μετά το 2018 "σε πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη λειτουργεί το σύστημα ενημέρωσης πολιτών και η σταδιακή απομάκρυνση του κοινού. Μέχρι τότε δεν είχα τέτοια εικόνα… Εγώ στο παρελθόν δεν είχα συμμετάσχει σε άσκηση απομάκρυνσης πληθυσμού. Πρώτη φορά συμμετείχα φέτος στη Ραφήνα".

Ο μάρτυρας εξέφρασε την άποψη πως μία σειρά αντιδράσεων δεν ήταν σωστές με αποτέλεσμα την εκατόμβη νεκρών "Τι δεν λειτούργησε; Η λάθος εκτίμηση της αστυνομίας, η μη επάρκεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, η μη ενημέρωση των πολιτών.. Όλα αυτά μαζί συντέλεσαν στο να γίνει αυτό που έγινε. Θα έπρεπε όλα αυτά να λειτουργήσουν σωστά και να έχουν ένα αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που άρχισε το ένα να μην δουλεύει σωστά, συμπαρέσυρε και τα υπόλοιπα και έφτασε στο αποτέλεσμα με τους 104 νεκρούς και τους εγκαυματίες που μέχρι και σήμερα υποφέρουν".

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο,

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

