Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη για εγκατάλειψη οχημάτων μετά το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όμως σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα δικαστεί σήμερα Δευτέρα και αναμένεται να του δοθεί προθεσμία.

Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία της εγκατάλειψης του οχήματος, καθώς υποστηρίζει ότι ναι μεν ήταν ο ίδιος ο οδηγός του αυτοκινήτου και ότι χτύπησε τα υπόλοιπα αμάξια, όμως είχε αφήσει χαρτί που να ενημέρωνε τους οδηγούς και αργότερα κάλεσε την ασφαλιστική εταιρεία.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε για την αλλαγή του ΚΟΚ, σύμφωνα με την οποία όφειλε να ενημερώσει τις Αρχές.

