Ρόδος: Τα αποκαλυπτήρια του εγκληματικού κυκλώματος στην Πολεοδομία

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια ξετυλίγεται στην πολυσέλιδη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, ενώ οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης εγκληματικής ομάδας.



Το σκάνδαλο αποδεικνύει την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση, ώστε να εξαλειφθούν παρόμοια φαινόμενα διαφθοράς που υπονομεύουν το κράτος και την εμπιστοσύνη των πολιτών.



Οπως αποκαλύπτει σήμερα Παρασκευή η «δημοκρατική» τον Ιούνιο του 2024, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας περιήλθε καταγγελία για εκτεταμένη διαφθορά στην Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) Ρόδου. Σύμφωνα με την καταγγελία, υπάλληλοι και συνεργαζόμενοι μηχανικοί έναντι αμοιβής εξέδιδαν παράνομα οικοδομικές άδειες, τροποποιούσαν αρχεία και προχωρούσαν σε τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ψευδείς βεβαιώσεις.



Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η έρευνα αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο με δομημένη ιεραρχία, όπου κάθε μέλος είχε συγκεκριμένο ρόλο. Τα στοιχεία προέκυψαν από άρση απορρήτου επικοινωνιών, έρευνες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καταθέσεις μαρτύρων και παρακολουθήσεις δραστηριοτήτων εκτός υπηρεσίας.

Οι κατηγορούμενοι και οι κατηγορίες

Κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, δωροληψία, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και παράβαση καθήκοντος είναι:



-Γυναίκα, 49 ετών (προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών)

-Άνδρας, 56 ετών (προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών)

-Άνδρας, 54 ετών (αναπληρωτής διευθυντής Υπηρεσίας Δόμησης)

-Άνδρας, 65 ετών (υπάλληλος Υπηρεσίας Δόμησης)

-Άνδρας, 54 ετών (υπάλληλος Υπηρεσίας Δόμησης)

-Άνδρας, 68 ετών (ιδιώτης αρχιτέκτονας-μηχανικός)

-Γυναίκα, 48 ετών (ιδιώτης πολιτικός μηχανικός)



Επιπλέον, δικογραφία σχηματίστηκε για 21 ακόμη άτομα που εμπλέκονται σε υποθέσεις ψευδών βεβαιώσεων και δωροδοκιών.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση Πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση όπου το συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ' εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ Δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ' εξακολούθηση Αμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ' εξακολούθηση Δωροδοκία υπαλλήλου όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ' εξακολούθηση Εμπορία επιρροής – μεσάζοντες κατ' εξακολούθηση Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κατ' εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ Αμεση συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση, νόθευση κατ' εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ Παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση Αμεση συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση Παράνομη οπλοκατοχή Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου κατ' εξακολούθηση



Αστυνομική επιχείρηση και ευρήματα

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν:

Στην κατοικία της 49χρονης προϊσταμένης του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών:

– 478.640 ευρώ σε μετρητά

– 21 χρυσές λίρες

– Τρία βιβλιάρια καταθέσεων

– Υπηρεσιακή σφραγίδα της Πολεοδομίας Ρόδου

– Πλήθος οικοδομικών εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων

– Πολυτελείς τσάντες γνωστών οίκων

Στην κατοικία του 56χρονου προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών:

– 1.640 ευρώ σε μετρητά

– Πλήθος πολεοδομικών εγγράφων

Στην κατοικία του 54χρονου αναπληρωτή διευθυντή:

– 28.400 ευρώ σε μετρητά

– Έξι υπηρεσιακές σφραγίδες της Πολεοδομίας

– Τρεις σφραγίδες πρώην υπαλλήλου της Πολεοδομίας

Στην κατοικία του 65χρονου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Δόμησης:

– 10.400 ευρώ σε μετρητά

– Πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και φυσίγγια

– Δύο μαχαίρια

– Δύο πλαστές πινακίδες ΙΧΕ αυτοκινήτου

– Υπηρεσιακό βιβλίο με αριθμούς πρωτοκόλλου οικοδομικών αδειών

Στην κατοικία του 68χρονου αρχιτέκτονα-μηχανικού:

– 20.915 ευρώ σε μετρητά

– 193 φυσικοί φάκελοι από το αρχείο της Πολεοδομίας

– Πλήθος πλαστών οικοδομικών εγγράφων

– Δύο υπηρεσιακές σφραγίδες

– Ένα κυνηγετικό πυροβόλο όπλο

– Χάλκινα νομίσματα αρχαιολογικής αξίας

Στην κατοικία της 48χρονης πολιτικού μηχανικού:

– 37.700 ευρώ σε μετρητά

– Πλήθος εγγράφων εκτυπωμένων από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ

– Μία ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις

Ο 57χρονος πρώην διευθυντής της Πολεοδομίας προσήχθη προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός εμπλοκής του στην υπόθεση, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις συμμετοχής του στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Στην κατοχή του και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και το όχημά του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 900 ευρώ, πλήθος κλειδιών που αντιστοιχούν στα γραφεία της Πολεοδομίας Ρόδου και ένα κινητό τηλέφωνο.

Δομή και λειτουργία του κυκλώματος

Το εγκληματικό δίκτυο είχε καταφέρει να εγκαθιδρύσει μηχανισμό ελέγχου μέσα στην Πολεοδομία Ρόδου, καθιστώντας την ουσιαστικά μία “παράλληλη” υπηρεσία εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν σαφώς διαμορφωμένους ρόλους:

• Οι ανώτεροι υπάλληλοι εξασφάλιζαν την έγκριση των παράνομων αδειών και την τροποποίηση των αρχείων.

• Οι υπάλληλοι του αρχείου παραποιούσαν ή εξαφάνιζαν φακέλους, δημιουργώντας νέες, πλαστές εγγραφές.

• Οι μηχανικοί-διαμεσολαβητές αναλάμβαναν την επαφή με πελάτες και τη διακίνηση των παράνομων χρηματικών ποσών.

Η ομάδα χρησιμοποιούσε συχνά κωδικοποιημένες ορολογίες για τις συναλλαγές τους:

• “Παράβολο”: χρηματική αμοιβή για “διεκπεραίωση”

• “Μαρούλια” / “Γράσο”: χρήματα

• “Ξάδερφος”: αναφορά στον αναπληρωτή διευθυντή

Οι αμοιβές του κυκλώματος κυμαίνονταν από 30.000 έως 100.000 ευρώ ανά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παρέμβασης.

Κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, που περιλαμβάνουν:

• Εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 Π.Κ.)

• Πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.)

• Δωροληψία υπαλλήλου (άρθρο 235 Π.Κ.)

• Δωροδοκία υπαλλήλου (άρθρο 236 Π.Κ.)

• Εμπορία επιρροής (άρθρο 237Α Π.Κ.)

• Ψευδής βεβαίωση (άρθρο 242 Π.Κ.)

• Παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.)

• Παραβίαση διατάξεων περί προστασίας αρχαιοτήτων (Ν. 4858/2021)

Τι αποδίδουν στους κατηγορούμενους οι «αδιάφθοροι»



Ο αρχιτέκτονας-μηχανικός (68 ετών), ως κεντρικό πρόσωπο, φέρεται να είχε αναλάβει τον συντονισμό της οργάνωσης. Του αποδίδεται ότι εξέδιδε παράτυπες ή πλαστογραφημένες οικοδομικές άδειες, τακτοποιούσε αυθαίρετες κατασκευές και μείωνε πρόστιμα, ερχόμενος σε επικοινωνία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου. Συγκεκριμένα, φέρεται να συνεργαζόταν στενά με τον αναπληρωτή διευθυντή (54 ετών), την προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (48 ετών), τον προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών (55 ετών), τον υπάλληλο του αρχείου (64 ετών) και τον υπάλληλο της Υπηρεσίας (54 ετών).



Ο αρχιτέκτονας-μηχανικός φέρεται να είχε τακτική επικοινωνία με τον υπάλληλο του αρχείου (64 ετών), ο οποίος διέθετε πρόσβαση στους φακέλους και τα βιβλία οικοδομικών αδειών. Με οικονομικό αντάλλαγμα, ο υπάλληλος φέρεται να του παρέδιδε φακέλους, οι οποίοι είτε τροποποιούνταν είτε αφαιρούνταν από το αρχείο, προκαλώντας τη διαδικασία ανασύστασής τους. Επιπλέον, ο αρχιτέκτονας-μηχανικός κατηγορείται ότι προχωρούσε σε εγγραφές παρελθοντικών αδειών στα βιβλία της Υπηρεσίας, πλαστογραφώντας ουσιαστικά τα αρχεία, με τη συνεργασία του υπαλλήλου του αρχείου, που λάμβανε 5.000€ για κάθε εγγραφή.



Ο αρχιτέκτονας-μηχανικός χρησιμοποιούσε σφραγίδα της Υπηρεσίας, επικυρώνοντας πλαστά έγγραφα, επεκτείνοντας την ισχύ οικοδομικών αδειών ή διευκολύνοντας τη χρήση τους για την ηλεκτροδότηση κτηρίων. Ο υπάλληλος του αρχείου (64 ετών) φέρεται να είχε αναλάβει την ενημέρωσή του σε περίπτωση που κάποιος αναζητούσε φακέλους αδειών, εμποδίζοντας την αποκάλυψη παρατυπιών.



Όταν ήθελε να μειώσει πρόστιμα αυθαιρέτων, επικοινωνούσε με τον προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών (55 ετών), απαιτώντας χρηματικά ποσά από ενδιαφερόμενους και αποδίδοντάς τα στον προϊστάμενο για την ευνοϊκή διαχείριση των υποθέσεων. Παράλληλα, φέρεται να λάμβανε ενημέρωση από τον υπάλληλο (54 ετών) για προγραμματισμένες αυτοψίες, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της ομάδας.



Η προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (48 ετών) φέρεται να διευκόλυνε τη διαδικασία, παρέχοντας ψευδείς βεβαιώσεις, εκδίδοντας ή αναθεωρώντας άδειες κατά παράβαση της νομοθεσίας, απαιτώντας ή λαμβάνοντας αθέμιτα οφέλη. Συχνά, πρότεινε στους αιτούντες να συνεργαστούν με την πολιτικό μηχανικό (48 ετών), η οποία εκτελούσε τις παραγγελίες, ενώ διατηρούσαν εκκρεμότητες στο σύστημα e-άδειες για μελλοντική χρήση.



Η προϊσταμένη (48 ετών) φέρεται να εκμεταλλευόταν τη νομοθεσία για την παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών, τροποποιώντας έγγραφα ώστε να φαίνονται εν ισχύ από το 2011, διευκολύνοντας την εκ νέου αναθεώρησή τους. Σε αντάλλαγμα, απαιτούσε χρηματικά ποσά, που έφταναν τα 5.000€ ανά πλαστή εγγραφή. Επίσης, ως μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων, παρενέβαινε σε υποθέσεις με αντάλλαγμα χρηματικά οφέλη.



Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών (55 ετών), πέρα από τη συνεργασία του με την προϊσταμένη και τον αρχιτέκτονα-μηχανικό, εκμεταλλευόταν τη θέση του, επιβάλλοντας πρόστιμα σε αυθαίρετα, ώστε να προσεγγίζεται από ενδιαφερόμενους για τη μείωσή τους. Προσέφερε εναλλακτικές λύσεις, όπως μειωμένα πρόστιμα ή άρση διακοπής εργασιών, απαιτώντας οικονομικά ανταλλάγματα. Οι χρηματικές απαιτήσεις για τέτοιες υποθέσεις σύμφωνα με όσα του αποδίδονται έφταναν μέχρι και 100.000€.



Το δίκτυο είχε δημιουργήσει ένα σύστημα διαφθοράς, αξιοποιώντας θέσεις εξουσίας και θεσμικά εργαλεία για την εξυπηρέτηση παράνομων συμφερόντων, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στη νομιμότητα της πολεοδομικής διαχείρισης.

