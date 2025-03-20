Κύκλωμα διαφθοράς- Πολεοδομία Ρόδου: Βαρύτατες ποινικές διώξεις στους επίορκους

Βαρύτατες ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα μεταξύ των οποίων για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, κατ' εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα, υπεξαγωγή εγγράφων, απόκρυψη μνημείου, οπλοκατοχή, ψευδή βεβαίωση, ηθική αυτουργία και άλλα, άσκησε σήμερα το βράδυ στους 7 από τους 8 εμπλεκόμενους με το κύκλωμα της πολεοδομίας Ρόδου, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.

Ο ένας κατηγορούμενος (πρώην προϊστάμενος της πολεοδομίας) αφέθηκε ελεύθερος.

Η προϊστάμενη της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, παρέπεμψε τους κατηγορούμενους στον ανακριτή για να απολογηθούν.

Πηγή: skai.gr

