Διαφθορά στην Πολεοδομία Ρόδου: Η χλιδάτη ζωή πρόδωσε τους εμπλεκόμενους

Μακρύς ήταν ο κατάλογος των υπηρεσιών που παρείχαν οι 5 επίορκοι υπάλληλοι της Πολεοδομίας Ρόδου και δύο ιδιωτών που εξασφάλιζαν με το αζημίωτο πάσης φύσεως πολεοδομικές διευκολύνσεις.

Το κύκλωμα είχε δομή, διακριτούς ρόλους και ταρίφες που έφταναν ακόμα και τις 10.000 ευρώ.

Πολυτελή ζωή, ακριβά αυτοκίνητα, ταξίδια, ακριβά ρολόγια, λίρες και συχνές επισκέψεις στο καζίνο της Ρόδου.

Τα φερόμενα ως μέλη του κυκλώματος δεν έκαναν καμία προσπάθεια να μην κινήσουν υποψίες. Αποκαλούσαν μάλιστα στη δική τους αργκό, ΑΤΜ την υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ένας από τους εμπλεκόμενους στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος, ωστόσο στη συνέχεια είχε αθωωθεί από το δικαστήριο.

Μηχανικός που ζει και εργάζεται χρόνια στη Ρόδο αποκαλύπτει πώς δρούσε το κύκλωμα.

Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως δεν υπάρχει Πολεοδομικό Σχέδιο για το νησί, έβρισκαν έδαφος και είτε δεν πραγματοποιούσαν ελέγχους σε αυθαίρετες κατασκευές είτε αργούσαν να βγάλουν άδειες σε όσους ενδιαφέρονταν να χτίσουν σε περιοχές με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον.

"Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ανάπτυξη, πολεοδομικό σχέδιο δεν υπάρχει, η οικοδομική δραστηριότητα δεν μπορεί να σταματήσει οπότε υπάρχει μεγάλη διαφθορά.", περιγράφει και προσθέτει "Ήταν αναγκασμένοι δηλαδή η κοινωνία δε θα μπορούσες να κυκλοφορείς στη Ρόδο αν δεν περνάς από αυτό το κύκλωμα".

"Η Πολεοδομία της Ρόδου τους άφηνε να κάνουνε ό,τι θέλουνε. Είναι συχνό φαινόμενο. Ζητούσανε πώς θα χτίσουμε. Οι πιο πολλοί χτίζουν αυθαίρετα.

Καθυστερούσανε οι δικές μου υποθέσεις π.χ.", συνοψίζει,

Η "ταρίφα" του κυκλώματος που φαίνεται να λειτουργεί αρκετά χρόνια, ήταν από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 600.000 ευρώ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, τονίζει πάντως θα πράξει ό,τι απαιτείται θεσμικά, με απόλυτη αυστηρότητα και χωρίς καμία ανοχή σε φαινόμενα που πλήττουν την αξιοπιστία του κλάδου.

Σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα ,ο φερόμενος ως "Αρχηγός" της εγκληματικής οργάνωσης έξι φερόμενα μέλη.

