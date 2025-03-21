Για τις 10 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη

Για τις 10 Νοεμβρίου 2025 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη, καταδικασμένου πρωτόδικα σε κάθειρξη 12 ετών για βιασμό δύο αγοριών το 2015. Ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι ελεύθερος, καθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο χορήγησε αναστολή μέχρι το Εφετείο.

Η δίκη ενώπιον του ΜΟΕ αναβλήθηκε με αίτημα των νέων συνηγόρων που ανέλαβαν τον καλλιτέχνη μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια. Οι νέοι συνήγοροι, Σταύρος Γεωργόπουλος και Χρήστος Μαυρομάτης, αιτήθηκαν στο δικαστήριο να τους χορηγήσει χρόνο ώστε να προετοιμαστούν για το έργο τους, αίτημα στο οποίο συναίνεσε από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας και ο εκ των συνηγόρων Γιάννης Βλάχος.

Στο δικαστήριο ήταν παρών ο κατηγορούμενος, ο οποίος δικάζεται με ενδεχόμενη την αύξηση της ποινής του μετά από εισαγγελική έφεση που προσέβαλε την πρωτόδικη απόφαση σε δύο σημεία.

Ο καλλιτέχνης έχει αθωωθεί σε πρώτο βαθμό για κατηγορίες που αφορούν άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός 18χρονου.

Ωστόσο, μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, η Εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση, καθώς έκρινε ότι η υπόθεση του 16χρονου πρέπει να επανεξεταστεί αλλά και ότι το ΜΟΕ θα πρέπει να κρίνει, επίσης, εάν η ποινή που επιβλήθηκε στον καλλιτέχνη για τις δύο υποθέσεις του 2015 είναι χαμηλή.

Έτσι, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί στο Εφετείο με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά ως προς την ποινική μεταχείρισή του.

Ο καλλιτέχνης, μετά από 17 μήνες προσωρινής κράτησης, καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2022, καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (4 προς 3) για τους βιασμούς δύο 17χρονων, στην Αθήνα και την Επίδαυρο, το 2015.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα αθώο τον καλλιτέχνη για τον βιασμό ενηλίκου το 2018 και κατά πλειοψηφία (5 προς 2) για τον βιασμό 16χρονου το 2011. Σημειώνεται, ότι το φερόμενο θύμα της υπόθεσης του 2018 δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο να καταθέσει.

Παρόντες στην αίθουσα σήμερα ήταν ο αδελφός του καλλιτέχνη αλλά και η στενή φίλη του Ελένη Κούρκουλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

