Reuters για το κύκλωμα πολεοδομίας στη Ρόδο: Στην προτελευταία θέση στην αντίληψη για το επίπεδο διαφθοράς στον δημόσιο τομέα η Ελλάδα στην Ευρωζώνη

Η Ελλάδα απήγγειλε κατηγορίες σε περισσότερα από 20 άτομα και συνέλαβε πέντε διευθυντές και υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας πολεοδομίας στη Ρόδο, για παραβάσεις που κυμαίνονται από παράβαση καθήκοντος έως δωροδοκία και πλαστογραφία εγγράφων, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως σημειώνει το Reuters, πρόκειται για το δεύτερο σκάνδαλο που αποκαλύπτεται από τον Δεκέμβριο και αφορά εργαζόμενους του δημόσιου τομέα που κατηγορούνται για δωροδοκία σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών».

Η Διεθνής Διαφάνεια, η οποία υπολογίζει την αντίληψη για το επίπεδο διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, κατατάσσει την Ελλάδα στην προτελευταία θέση στην ευρωζώνη, πάνω από τη Μάλτα.

«Η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας ξεκίνησε μετά την πληροφορία που της έδωσε ένας πολίτης ότι υπάλληλοι της πολεοδομίας ζητούσαν δωροδοκίες για σχετικές εργασίες ύψους έως και 100.000 ευρώ. Συνολικά έχουν συλληφθεί επτά άτομα, μεταξύ των οποίων ένας αρχιτέκτονας, που η αστυνομία θεωρεί ότι είναι ο αρχηγός της εμπλεκόμενης ομάδας, και ένας πολιτικός μηχανικός», προσθέτει το Reuters.

«Πάνω από 600.000 ευρώ και 77 χρυσές βρετανικές λίρες, αξίας εκατοντάδων ευρώ η καθεμία, κατασχέθηκαν από τα σπίτια των συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων και δύο υψηλόβαθμα στελέχη, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας. Τον Δεκέμβριο, 21 άτομα συνελήφθησαν στη βόρεια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ένας πρώην δήμαρχος και δημοτικοί διευθυντές σε τοπική πολεοδομική υπηρεσία με παρόμοιες κατηγορίες. Κατηγορήθηκαν ότι έλαβαν δωροδοκίες για να επισπεύσουν την έκδοση αδειών και τοπογραφικών σχεδίων για παράνομες οικοδομικές εργασίες», καταλήγει το διεθνές πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.