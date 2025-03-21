Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένα ζευγάρι αλλοδαπών πολύ νωρίς το πρωί, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο, όταν ένας άντρας τους απείλησε για να τους κλέψει με την απειλή ψαλιδιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το συμβάν έλαβε χώρα στις 4.50 το πρωί, όταν ο ληστής επιτέθηκε με μένος στο ζευγάρι σε δρόμο έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, κραδαίνοντας το ψαλίδι, για να τους αποσπάσει χρήματα.
Στην προσπάθειά του να τον αποτρέψει, ο άντρας τραυματίστηκε στα χέρια ενώ ο ληστής δάγκωσε τη γυναίκα στο πόδι.
Η γυναίκα που είναι από την Πολωνία και ο άντρας από τη Συρία διακομίστηκαν στον Ευαγγελισμό ενώ ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από την αστυνομία.
- Κρητικοί διασχίζουν το Αιγαίο με μια σανίδα SUP – Από τη Θεσσαλονίκη στα Χανιά σε 20 μέρες για φιλανθρωπικό σκοπό
- Reuters μετά την παράταση της βίζα express για τους Τούρκους: Έχουν εκδοθεί τουλάχιστον 100.000 θεωρήσεις
- Οδηγός σε αμόκ στα Χανιά, επιτέθηκε σε εργαζόμενο της ΔΕΥΑΧ: Τον τράβηξε έξω από το βαν και τον έσπασε στο ξύλο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.