Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένα ζευγάρι αλλοδαπών πολύ νωρίς το πρωί, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο, όταν ένας άντρας τους απείλησε για να τους κλέψει με την απειλή ψαλιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το συμβάν έλαβε χώρα στις 4.50 το πρωί, όταν ο ληστής επιτέθηκε με μένος στο ζευγάρι σε δρόμο έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, κραδαίνοντας το ψαλίδι, για να τους αποσπάσει χρήματα.

Στην προσπάθειά του να τον αποτρέψει, ο άντρας τραυματίστηκε στα χέρια ενώ ο ληστής δάγκωσε τη γυναίκα στο πόδι.

Η γυναίκα που είναι από την Πολωνία και ο άντρας από τη Συρία διακομίστηκαν στον Ευαγγελισμό ενώ ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από την αστυνομία.



Πηγή: skai.gr

