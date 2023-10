Συνελήφθη 17χρονος στη Ρόδο έπειτα από καταγγελία 16χρονης για βιασμό Ελλάδα 10:42, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με τον νεαρό, όπως είπε στους αστυνομικούς, γνωρίστηκε την προηγούμενη ημέρα, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, και το Σάββατο κανόνισαν να συναντηθούν